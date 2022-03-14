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Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43767
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 15:11
Совещание по вопросам стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, в том числе на сахар, прошло в Костанайском областном акимате.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16229
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 15:11
бесполезно, будут сметать все что есть.
так уж заведено.
так уж заведено.
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 15:19
Глядя на подобные фотокарточки на ум приходит лишь классика... басня Крылова...А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь...
Не засеятся поля сахарной свеклой, не построятся перерабатывающие заводы, не понизится цена по велению постановления.
Не засеятся поля сахарной свеклой, не построятся перерабатывающие заводы, не понизится цена по велению постановления.
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 15:28
Сахар . Я мужчина в рассвете сил. Зачем мне сахар Я люблю мясо, картоху,грибы. . Я хочу много денег. Что б детям помогать. Мне ваш сахар не нужен. И чай я пью без сахара!
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2420
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 15:38
Цитата:
А я же горилка? Из чего её гнать?
Vit:
Мне ваш сахар не нужен. И чай я пью без сахара!
Мне ваш сахар не нужен. И чай я пью без сахара!
А я же горилка? Из чего её гнать?
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 15:54
Цитата:
юля елиссева:Рецепт горилки! Не когда не добавляйте химозу. Самогон должен быть чистым Как и сердце и душа
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 16:13
Цитата://дополнительно выделят сумму в 850 млн тенге.//
Класс!! Как теперь войти в число "своих" людей, которые "запилят" эти бюджетные деньги.
Класс!! Как теперь войти в число "своих" людей, которые "запилят" эти бюджетные деньги.
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 19:01
Цитата:
А мне приходит на ум миллиардные растраты $ в бесконечные имиджевые мероприятия,понты с переименованиями ,ну и конечно же 30 лет независимости,когда на второй день после объявления Россией запрета на вывоз сахара,во всём Казахстане начался ажиотаж и цена подпрыгнула в 2 раза,так от чего и от кого мы независим?
yudjin:
Глядя на подобные фотокарточки на ум приходит лишь классика... басня Крылова...А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь...
Глядя на подобные фотокарточки на ум приходит лишь классика... басня Крылова...А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь...
А мне приходит на ум миллиардные растраты $ в бесконечные имиджевые мероприятия,понты с переименованиями ,ну и конечно же 30 лет независимости,когда на второй день после объявления Россией запрета на вывоз сахара,во всём Казахстане начался ажиотаж и цена подпрыгнула в 2 раза,так от чего и от кого мы независим?
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 19:04
Цитата:
Тем не менее без сахара никак,можно конечно пустить в ход 2-3 летнее старое засахарившееся варенье,сваренное на сахаре по 150тнг.
Vit:
Рецепт горилки! Не когда не добавляйте химозу.
Рецепт горилки! Не когда не добавляйте химозу.
Тем не менее без сахара никак,можно конечно пустить в ход 2-3 летнее старое засахарившееся варенье,сваренное на сахаре по 150тнг.
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 21:25
Цитата:
не знаю... вон президент как мантру повторяет.. но не помогает, однако...
Добринцофф:
так от чего и от кого мы независим?
так от чего и от кого мы независим?
не знаю... вон президент как мантру повторяет.. но не помогает, однако...
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 22:25
Цитата:
Скоро и окорочка и мясо птицы подпрыгнут, их уже оптовики придерживают для последующего поднятия цены.
Добринцофф:
начался ажиотаж и цена подпрыгнула в 2 раза
начался ажиотаж и цена подпрыгнула в 2 раза
Скоро и окорочка и мясо птицы подпрыгнут, их уже оптовики придерживают для последующего поднятия цены.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15802
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 22:29
Цитата:
Скоро вернется 112 из отпуска и всем докажет, что в кз можно вкусно и дешево питаться, а все вокруг врут
А Абайка даже нашел бы обьяснение, зачем врут и кто за этим стоит
ACROS:
Скоро и окорочка и мясо птицы подпрыгнут, их уже оптовики придерживают для последующего поднятия цены.
Скоро и окорочка и мясо птицы подпрыгнут, их уже оптовики придерживают для последующего поднятия цены.
Скоро вернется 112 из отпуска и всем докажет, что в кз можно вкусно и дешево питаться, а все вокруг врут
А Абайка даже нашел бы обьяснение, зачем врут и кто за этим стоит
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16229
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 22:33
Цитата:
прошу огласить весь список.
ACROS:
Скоро и окорочка и мясо птицы подпрыгнут,
Скоро и окорочка и мясо птицы подпрыгнут,
прошу огласить весь список.
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 22:52
Цитата:
Ну, да : - например, вкусно и сытно пообедать в Алма-Ате за 500 тенге, или же весело и безбедно, а главное в достатке, и ни в чём себе не отказывая - прожить с двумя коровами.
maxsaf:
в кз можно вкусно и дешево питаться,
в кз можно вкусно и дешево питаться,
Ну, да : - например, вкусно и сытно пообедать в Алма-Ате за 500 тенге, или же весело и безбедно, а главное в достатке, и ни в чём себе не отказывая - прожить с двумя коровами.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24480
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 23:06
Цитата:
А почему, нет портрета?
yudjin:
вон президент как мантру повторяет
вон президент как мантру повторяет
А почему, нет портрета?
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