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≡ Запрет на вывоз иностранной валюты и золота объяснили в Нацбанке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43767
Запрет на вывоз иностранной валюты и золота объяснили в Нацбанке
Отправлено: 14.03.22 - 20:18
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Запрет Президента Касым-Жомарта Токаева на вывоз из Казахстана золота и наличной иностранной валюты объяснили в Национальном банке. Отмечается, что в стране в настоящее время на фоне реализации внешних шоков наблюдается рост спроса на наличную иностранную валюту.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15801
Re: Запрет на вывоз иностранной валюты и золота объяснили в...
Отправлено: 14.03.22 - 20:18
#1
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Совсем на чуть-чуть опоздали с запретом :lol:
Профайл
Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
171
Re: Запрет на вывоз иностранной валюты и золота объяснили в...
Отправлено: 14.03.22 - 21:35
#2
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А вот здесь возникнет проблема. У нас не создана платежная система с банками России. Следовательно там ничего купить наши не могут. А это не только российские продукты питания, но и упаковка для нашей продукции. Те же консервные банки мы покупаем в России. Если безнала нет, то купить можно только за нал. А его ограничат. 2-3 недели и будет полный швах, когда закончатся продукты и необходимые расходники.
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