Отправлено: - 20:57

alex_60:

между тем В Москве отменили обязательное ношение масок в общественных местах с 15 марта. но Костанай еще три года будет носить.

Цитата:"Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить: Первое. На всех объектах в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска:обязательное использование мобильного приложения Ashyq;требования по соблюдению социальной дистанции;обязательную термометрию. Второе. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска."Типа "чукча" не читатель?