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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43767
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 17:56
Комментарий удален модератором.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 18:07
Цитата:
Настолько нейтральная, что в Конституции прописано стремление вступить в НАТО.
Артем Марусич:
Украина и так нейтральная.
Украина и так нейтральная.
Настолько нейтральная, что в Конституции прописано стремление вступить в НАТО.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2865
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 18:54
Цитата:
Моё видео "Редакция. News: третья неделя" от Пивоварова тоже удалили. Я вспомнила, что, вроде бы, админы просили только ссылки помещать, а не сами видео
Гога:
Я видео в #115 поместил , но убрали почему-то ?
Я видео в #115 поместил , но убрали почему-то ?
Моё видео "Редакция. News: третья неделя" от Пивоварова тоже удалили. Я вспомнила, что, вроде бы, админы просили только ссылки помещать, а не сами видео
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4544
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 18:58
-------Дополнение к 119
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 19:24
О языке ненависти. Марусич не писал, и не напишет, что он ненавидит русских. Это мой собственный вывод. Телевидение в наших краях пропагандирует именно такую ненависть. Я местное телевидение не смотрю, но сам работаю в ТВ и новостной канал целый день крутится фоном. Там только и слышно рашн и раша. Тут не делают различий между русскими и россиянами. Русский корабль посылают сами знаете куда.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16226
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 19:29
Цитата:
но ненависть то он выразил, публичную. здесь. и ты уверен что он в америке? и смотрит их пропаганду.
он сам заявил что восемь лет уже помогает. те это не сегодня возникла ненависть.
[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 19:31]
maxsaf:
Марусич не писал, и не напишет, что он ненавидит русских.
Марусич не писал, и не напишет, что он ненавидит русских.
но ненависть то он выразил, публичную. здесь. и ты уверен что он в америке? и смотрит их пропаганду.
он сам заявил что восемь лет уже помогает. те это не сегодня возникла ненависть.
[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 19:31]
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 19:33
Цитата:
Он это сделал весьма хитро и завуалированно. Перечитайте.
alex_60:
но ненависть то он выразил, публичную. здесь.
но ненависть то он выразил, публичную. здесь.
Он это сделал весьма хитро и завуалированно. Перечитайте.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 19:36
Цитата:
Тут люди даже не в курсе про конфликт между Украиной и ЛНР/ДНР. Тут знают только что Путин аннексировал Крым и русские напали на Украину.
alex_60:
он сам заявил что восемь лет уже помогает. те это не сегодня возникла ненависть.
он сам заявил что восемь лет уже помогает. те это не сегодня возникла ненависть.
Тут люди даже не в курсе про конфликт между Украиной и ЛНР/ДНР. Тут знают только что Путин аннексировал Крым и русские напали на Украину.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 20:15
У нас тут один деятель прицепил баннер себе на машину. Сверху написал на английском слова поддержке Украине. Снизу на русском написал "русские идите на..й". Вот такой вольный перевод. Обратились в полицию, полиция заставила снять. Так и живем.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8328
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 20:55
Цитата:
на прошлой неделе помнится за латинскую букву ЗЫ в астане оштрафовали,
а на днях увидел такую надпись...
ничё ездит, никто не штрафует и не заставляет снять.
[Исправлено: yudjin, 14.03.2022 - 20:56]
maxsaf:
У нас тут один деятель прицепил баннер себе на машину.
У нас тут один деятель прицепил баннер себе на машину.
на прошлой неделе помнится за латинскую букву ЗЫ в астане оштрафовали,
а на днях увидел такую надпись...
ничё ездит, никто не штрафует и не заставляет снять.
[Исправлено: yudjin, 14.03.2022 - 20:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8899
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 21:02
Цитата:
Не Макс, не надо. Вы просто обсуждаете и рассуждаете.
А вот что ни так в США, не понятненько, ту уже целая пропаганда не просто мнения а именно видение ситуации, как единственно правильного. Настораживают такие писульки. Может секта какая?
[Исправлено: elektron, 14.03.2022 - 16:03]
maxsaf:
меня спасать надо, я еще не того
меня спасать надо, я еще не того
Не Макс, не надо. Вы просто обсуждаете и рассуждаете.
А вот что ни так в США, не понятненько, ту уже целая пропаганда не просто мнения а именно видение ситуации, как единственно правильного. Настораживают такие писульки. Может секта какая?
[Исправлено: elektron, 14.03.2022 - 16:03]
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 21:05
Цитата:
Ну это пока щас меня поймают и заставят телик смотреть 24/7 и я тоже зомбируюсь в этой секте
elektron:
Не Макс, не надо. Вы просто обсуждаете и рассуждаете.
Не Макс, не надо. Вы просто обсуждаете и рассуждаете.
Ну это пока щас меня поймают и заставят телик смотреть 24/7 и я тоже зомбируюсь в этой секте
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