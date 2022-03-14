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≡ Заболеваемость КВИ и темп прироста продолжают снижаться в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43767
Заболеваемость КВИ и темп прироста продолжают снижаться в Костанайской области
Отправлено: 14.03.22 - 19:35
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За воскресенье, 13 марта, в регионе зарегистрировано 2 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,003 %. Днем ранее было выявлено 9 заболевших, темп прироста был на уровне 0,01%.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16226
Re: Заболеваемость КВИ и темп прироста продолжают снижаться в...
Отправлено: 14.03.22 - 19:35
#1
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а между тем
В Москве отменили обязательное ношение масок в общественных местах с 15 марта.
но Костанай еще три года будет носить.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
438
Re: Заболеваемость КВИ и темп прироста продолжают снижаться в...
Отправлено: 14.03.22 - 20:57
#2
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Цитата:
alex_60:
между тем В Москве отменили обязательное ношение масок в общественных местах с 15 марта. но Костанай еще три года будет носить.

"Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить: Первое. На всех объектах в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска:обязательное использование мобильного приложения Ashyq;требования по соблюдению социальной дистанции;обязательную термометрию. Второе. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска."
Наша Газета
Типа "чукча" не читатель?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16226
Заболеваемость КВИ и темп прироста продолжают снижаться в Костанайской области
Отправлено: 14.03.22 - 21:25
#3
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Цитата:
N0name:

человек без головы, общественные места и на открытом воздухе.
разные вещи.

возвращаю--
N0name:
Типа "чукча" не читатель?
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