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≡ Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43767
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
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Решение согласовал маслихат Костанайской области.Сессия состоялась сегодня, 14 марта. Руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ сообщил, что с инициативой выступили сотрудники аэропорта. После одобрения ее депутатами окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
545
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
#1
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Перед Байтурсыновым не стыдно?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4544
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 18:02
#2
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24477
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 20:33
#3
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Подождите немного. Может скоро начнут,
именем Второго президента - называть... :lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8328
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 20:45
#4
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Юбилей юбилеем, но такие вещи надо бы с народом обсуждать. Просветителем, азбуку которого даже во внимание не взяли при отказе от кириллицы, надо называть и уже названы объекты образования. У нас есть выдающиеся лётчики - Дважды Герои Советского Союза, Павлов и Беда... логичней для аэропорта эти имена... Но к сожалению они не вписываются в рухнаму и модернизированное сознание жана Куазакустана.
Да и имя А.М.Бородина, при котором построена большая часть города, в том числе и здание этого аэровокзала, открытого в январе 1975 года, было бы уместней.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4544
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 20:56
#5
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Цитата:
yudjin:

___ Так скинул вверху их портреты !
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8328
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 21:07
#6
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Цитата:
Гога:
Так скинул вверху их портреты !

да, я заметил.
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