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Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
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