Отправлено: - 19:36

alex_60:

он сам заявил что восемь лет уже помогает. те это не сегодня возникла ненависть.

Цитата:Тут люди даже не в курсе про конфликт между Украиной и ЛНР/ДНР. Тут знают только что Путин аннексировал Крым и русские напали на Украину.