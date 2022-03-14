Отправлено: - 17:49

maxsaf:

или ранее и на Донбасс лекарства отправляли?

Козлов я:

Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны

[Исправлено: Добрый земледелец, 14.03.2022 - 17:51]

Цитата:Цитата:Что вы всё время ноете? Ну проявите инициативу, соберите гумпомошь Донбассу и отправьте. Вы за эти пресловутые 8 лет шевелили только пальцами в интернете, а теперь занимаетесь исключительно хаянием чужих инициатив. Писать комментарии конечно легче, только никому это не поможет!