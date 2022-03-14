Прогноз на 5 дней
ясно-15°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43766
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 15:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совещание по вопросам стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, в том числе на сахар, прошло в Костанайском областном акимате.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16224
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 15:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бесполезно, будут сметать все что есть.
так уж заведено.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8324
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 15:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя на подобные фотокарточки на ум приходит лишь классика... басня Крылова...А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь...
Не засеятся поля сахарной свеклой, не построятся перерабатывающие заводы, не понизится цена по велению постановления.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10949
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 15:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сахар . Я мужчина в рассвете сил. Зачем мне сахар Я люблю мясо, картоху,грибы. . Я хочу много денег. Что б детям помогать. Мне ваш сахар не нужен. И чай я пью без сахара!
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2420
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 15:38
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Мне ваш сахар не нужен. И чай я пью без сахара!

А я же горилка? Из чего её гнать?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10949
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 15:54
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Рецепт горилки! Не когда не добавляйте химозу. Самогон должен быть чистым Как и сердце и душа
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2833
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 16:13
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://дополнительно выделят сумму в 850 млн тенге.//

Класс!! Как теперь войти в число "своих" людей, которые "запилят" эти бюджетные деньги.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8546
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 19:01
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Глядя на подобные фотокарточки на ум приходит лишь классика... басня Крылова...А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь...

А мне приходит на ум миллиардные растраты $ в бесконечные имиджевые мероприятия,понты с переименованиями ,ну и конечно же 30 лет независимости,когда на второй день после объявления Россией запрета на вывоз сахара,во всём Казахстане начался ажиотаж и цена подпрыгнула в 2 раза,так от чего и от кого мы независим?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8546
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 14.03.22 - 19:04
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Рецепт горилки! Не когда не добавляйте химозу.

Тем не менее без сахара никак,можно конечно пустить в ход 2-3 летнее старое засахарившееся варенье,сваренное на сахаре по 150тнг.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: drakon, Iney, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS