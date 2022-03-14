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≡ Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43765
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
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Решение согласовал маслихат Костанайской области.Сессия состоялась сегодня, 14 марта. Руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ сообщил, что с инициативой выступили сотрудники аэропорта. После одобрения ее депутатами окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
545
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
#1
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Перед Байтурсыновым не стыдно?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4542
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 18:02
#2
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