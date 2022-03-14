Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43765
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 09:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований лекарств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Груз отправляется двумя рейсами 14 и 15 марта.


Читать новость

таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2864
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 17:38
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
..Слава Украине


Тут была ссылка на видео, где ведущий задался вопросом, в чём же слава Украины?
Профайл
Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
67
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 17:49
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
или ранее и на Донбасс лекарства отправляли?

Цитата:
Козлов я:
Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны

Что вы всё время ноете? Ну проявите инициативу, соберите гумпомошь Донбассу и отправьте. Вы за эти пресловутые 8 лет шевелили только пальцами в интернете, а теперь занимаетесь исключительно хаянием чужих инициатив. Писать комментарии конечно легче, только никому это не поможет!

[Исправлено: Добрый земледелец, 14.03.2022 - 17:51]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1053
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 18:13
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я отправлял на Донбасс память DDR-1, старый роутер диал-ап и прочее, что осталось от старых компов. Там делали сеть между больницами, были рады и этому.
Отправлял и старые фото-видеокамеры, которыми давно не пользуюсь. Ими снимали жертв обстрелов среди мирных жителей.

Я могу высказаться за помощь Донбассу?
Почему туда не отправили хоть тонну гуманитарки от Казахстана?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS