Отправлено: - 10:23

поместили в грузовой отсек воздушного судна четыре контейнера с лекарствами весом по несколько тонн каждый всего за 20 минут.

Цитата:Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны. Страна двойных стандартов.