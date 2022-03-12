Отправлено: - 16:27

alex_60:

сомневаетесь в том что в марте на Донбасс бы

Цитата:Повторюсь ещё раз, может я не прав, но это МОЯ точка зрения: - в таком случае, надо было Путину в феврале забирать и ДНР и ЛНР к себе , ставить уже свои российские войска с "Искандерами" и "Калибрами" на границе ДНР,ЛНР и Украины и ни ОДНА собака в мире НИЧЕГО бы не сделала что то, против ЯДЕРНОЙ державы.Погавкали бы как в случае с Крымом и ВСЁ на этом. И дело бы сделал, и русский мир спас, и жертв бы не было, и ВСЕ и ВСЁ поняли бы - кто и чего стоит; и какой бы у Путина был бы АВТОРИТЕТ- русских СПАС - ведь это самое главное - а не наличие нациков и милитаристов в Украине.. А, санкции - они в любом случае были бы:- одной сотней больше, одной меньше - какая разница, тем более в предверии запуска "Северного потока".