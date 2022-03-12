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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43764
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
832
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:25
#105
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Когда нибудь, санкционную войну остального мира против России назовут самой странной войной в истории человечества. Ненавидят Россию, а покупают энергоресурсы. Объявили войну, но сами в драку не лезут. Обвиняют Россию в экспансии, но расширяются на восток. Бомбят страны без повода и уничтожают людей, а обвиняют русских. Нянчат нацистов, а русским отказывают в праве на язык. Жалеют всех детей, кроме детей Донбасса. Любят водку и икру, но запрещают их. В психиатрии это называется «русофобия»
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1052
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2862
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:27
#107
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Цитата:
maxsaf:
меня спасать надо, я еще не того


Не думаю! Ваш ай кью достаточно высок (выше среднего!), чтобы понять, где правда, а где пропаганда (распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных сведений, с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием).
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10948
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:30
#108
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Цитата:
maxsaf:
Да ты в лесу спрятался . Тебя не ФБР не КГБ фиг найдет)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
832
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:30
#109
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беспорядки в ЕС и США только будут усиливаться, так как на фоне экономического кризиса к концу года будет нечем кормить сотни тысяч неработающих мигрантов. Сначала англосаксы разжигали национальную и религиозную ненависть в различных странах, а теперь под этими же лозунгами в скором времени будут происходить беспорядки, погромы и грабежи и в ЕС, и в США. Их карма еще не закрыта, так что придется отрабатывать по полной. А по-простому: не рой яму другому, сам в нее попадешь.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15057
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:58
#110
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Цитата:
Артем Марусич:
а чтоб войну поддерживали годами, бомбили города, жгли людей в печках.

Это кто и где людей в печках жег?
Цитата:
Артем Марусич:
Но ваш мозг придумает

Пока что придумывает только ваш мозг.
Цитата:
Артем Марусич:
Ирония происходящего в том, что те пропагандисты которые не попали под санкции сразу, с первых дней войны стали каяться и писать как их редактора заставляли освещать майдан и писать «Бандеровцм» вместо «Протестующих» (под суд то не хотят).

Феномен Баадера-Майнхоф. Вы это хотите видеть - вы это видите.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2833
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 14:00
#111
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Цитата:
гражданин СССР:
А по-простому: не рой яму другому, сам в нее попадешь.


Кажеться , не обощлось тут без Ванги - что то подобное она вроде, предсказала.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2833
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 14:27
#112
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Цитата:
Victor Yang:
Весной точно нет.


Тогда если посевной не будет - хлеба будет нима: голод начнётся в Незалэжной.
Зря Путин всё это затеял, не продуманно у него что то на этот раз вышло, с Крымом лучше пошло - сколько народу безвинно пострадает и русских и украинцев, да и мы страдаем: ВСЁ дорожает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16220
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 14:32
#113
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Цитата:
ACROS:
Тогда если посевной не будет


уже начинается
//Бесстрашные украинские аграрии, несмотря на военные действия,
выходят на поля, чтобы обеспечить мир сельскохозяйственной продукцией.
Так, сейчас начинается самая сложная за всю историю
независимой Украины весенняя посевная 2022 год.//
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16220
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 14:40
#114
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Цитата:
ACROS:
Зря Путин всё это затеял, не продуманно


ну это по новой опять надо разговор вести.
как три месяца Россия ходила со своими предложениями по безопасности,
а сшанато отвечали ,что они же самая крутая банда на районе.
всего то требовалось дать России гарантии.
на сшашистам нужна была война.
вот и получили в ответ спецоперацию.
вы действительно сомневаетесь в том что в марте на Донбасс бы
не вторглась вся эта свора натовская?

[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 14:41]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4540
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 16:07
#115
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15057
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 16:15
#116
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Цитата:
alex_60:
как три месяца Россия ходила со своими предложениями по безопасности,

Не три месяца. Где-то Серый волк выкладывал интервью американского ТВ с американским военным, где тот назвал действия РФ вполне логичными, поскольку они уже 15 (пятнадцать) лет требуют гарантий нерасширения НАТО на восток.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16220
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 16:16
#117
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Цитата:
ACROS:
голод начнётся в Незалэжной


ес и сшанато стингеров пришлют.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2833
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 16:27
#118
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Цитата:
alex_60:
сомневаетесь в том что в марте на Донбасс бы


Повторюсь ещё раз, может я не прав, но это МОЯ точка зрения: - в таком случае, надо было Путину в феврале забирать и ДНР и ЛНР к себе , ставить уже свои российские войска с "Искандерами" и "Калибрами" на границе ДНР,ЛНР и Украины и ни ОДНА собака в мире НИЧЕГО бы не сделала что то, против ЯДЕРНОЙ державы.
Погавкали бы как в случае с Крымом и ВСЁ на этом. И дело бы сделал, и русский мир спас, и жертв бы не было, и ВСЕ и ВСЁ поняли бы - кто и чего стоит; и какой бы у Путина был бы АВТОРИТЕТ- русских СПАС - ведь это самое главное - а не наличие нациков и милитаристов в Украине.. А, санкции - они в любом случае были бы:- одной сотней больше, одной меньше - какая разница, тем более в предверии запуска "Северного потока".
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