Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...

Отправлено: - 15:19

Глядя на подобные фотокарточки на ум приходит лишь классика... басня Крылова...А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь...

Не засеятся поля сахарной свеклой, не построятся перерабатывающие заводы, не понизится цена по велению постановления.