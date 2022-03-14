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Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43764
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 09:14
Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований лекарств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Груз отправляется двумя рейсами 14 и 15 марта.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 764
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 09:14
Это Эйр Астана дорогая. Даже тот же Арыстан резко цены поднял до Алматы. Нам бы побольше конкуренции.
А почему не транспортным самолетом. Или планируется снова вывозить людей
А почему не транспортным самолетом. Или планируется снова вывозить людей
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15794
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 10:08
Это первая партия гуманитарной помощи, или ранее и на Донбасс лекарства отправляли?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2725
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 10:23
Цитата:
Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны. Страна двойных стандартов.
поместили в грузовой отсек воздушного судна четыре контейнера с лекарствами весом по несколько тонн каждый всего за 20 минут.
Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны. Страна двойных стандартов.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16219
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 10:34
Цитата:
тоже хотел это сказать.
а этот груз полетел на польшу-склад натовского вооружения
и снабжения режима в Киеве.которым заведуют сшашисты.
какого режима- всем известно.
странная поддержка.
[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 10:35]
Козлов я:
Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны. Страна двойных стандартов.
Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны. Страна двойных стандартов.
тоже хотел это сказать.
а этот груз полетел на польшу-склад натовского вооружения
и снабжения режима в Киеве.которым заведуют сшашисты.
какого режима- всем известно.
странная поддержка.
[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 10:35]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10947
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 10:40
Цитата:
Да и этот груз врятли дойдёт до адресата. Это же польша. Они на границе арестуют по причине может наркота из Азии же Они не поверят что у нас производят лекарства. Мы для них второй сорт.
Козлов я:
Да и этот груз врятли дойдёт до адресата. Это же польша. Они на границе арестуют по причине может наркота из Азии же Они не поверят что у нас производят лекарства. Мы для них второй сорт.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 201
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 11:25
Вся эта "помощь" уйдёт нацистам и ВСУ.
Казахстан точно нейтральная страна?
Казахстан точно нейтральная страна?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15056
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 11:26
Цитата:
Будем надеяться что и обычным гражданам достанется. Это, в конце концов, не оружие.
Skeptic:
Вся эта "помощь" уйдёт нацистам и ВСУ.
Вся эта "помощь" уйдёт нацистам и ВСУ.
Будем надеяться что и обычным гражданам достанется. Это, в конце концов, не оружие.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 245
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 11:31
второй рейс пусть на Донбасс летит. Так по справедливости будет
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2831
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 14:31
Цитата:
А они оба долетят до мест назначения: у них же НЕТ страхового покрытия, или в этом случае НЕ НАДО ??
рихард:
второй рейс пусть на Донбасс летит
второй рейс пусть на Донбасс летит
А они оба долетят до мест назначения: у них же НЕТ страхового покрытия, или в этом случае НЕ НАДО ??
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16219
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 14:45
Цитата:
над территорией России нет.
а вот у ската и казакэйр покрытие над Россией есть.
у эйрстаны страховщик из Лондона наверное.
[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 14:49]
ACROS:
у них же НЕТ страхового покрытия,
у них же НЕТ страхового покрытия,
над территорией России нет.
а вот у ската и казакэйр покрытие над Россией есть.
у эйрстаны страховщик из Лондона наверное.
[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 14:49]
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 15:10
Комментарий проходит проверку.
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 15:16
Комментарий проходит проверку.
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