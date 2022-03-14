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≡ Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43764
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 09:14
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Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований лекарств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Груз отправляется двумя рейсами 14 и 15 марта.


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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
764
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 09:14
#1
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Это Эйр Астана дорогая. Даже тот же Арыстан резко цены поднял до Алматы. Нам бы побольше конкуренции.
А почему не транспортным самолетом. Или планируется снова вывозить людей
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15794
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 10:08
#2
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Это первая партия гуманитарной помощи, или ранее и на Донбасс лекарства отправляли?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2725
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 10:23
#3
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Цитата:
поместили в грузовой отсек воздушного судна четыре контейнера с лекарствами весом по несколько тонн каждый всего за 20 минут.

Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны. Страна двойных стандартов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16219
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 10:34
#4
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Цитата:
Козлов я:
Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны. Страна двойных стандартов.


тоже хотел это сказать.
а этот груз полетел на польшу-склад натовского вооружения
и снабжения режима в Киеве.которым заведуют сшашисты.
какого режима- всем известно.
странная поддержка.

[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 10:35]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10947
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 10:40
#5
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Цитата:
Козлов я:

Да и этот груз врятли дойдёт до адресата. Это же польша. Они на границе арестуют по причине может наркота из Азии же Они не поверят что у нас производят лекарства. Мы для них второй сорт.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
201
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 11:25
#6
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Вся эта "помощь" уйдёт нацистам и ВСУ.
Казахстан точно нейтральная страна?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15056
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 11:26
#7
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Цитата:
Skeptic:
Вся эта "помощь" уйдёт нацистам и ВСУ.

Будем надеяться что и обычным гражданам достанется. Это, в конце концов, не оружие.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
245
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 11:31
#8
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второй рейс пусть на Донбасс летит. Так по справедливости будет
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2831
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 14:31
#9
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Цитата:
рихард:
второй рейс пусть на Донбасс летит


А они оба долетят до мест назначения: у них же НЕТ страхового покрытия, или в этом случае НЕ НАДО ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16219
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 14:45
#10
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Цитата:
ACROS:
у них же НЕТ страхового покрытия,


над территорией России нет.
а вот у ската и казакэйр покрытие над Россией есть.
у эйрстаны страховщик из Лондона наверное.

[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 14:49]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2419
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 15:10
#11
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2419
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 15:16
#12
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