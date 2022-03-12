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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43764
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:25
Когда нибудь, санкционную войну остального мира против России назовут самой странной войной в истории человечества. Ненавидят Россию, а покупают энергоресурсы. Объявили войну, но сами в драку не лезут. Обвиняют Россию в экспансии, но расширяются на восток. Бомбят страны без повода и уничтожают людей, а обвиняют русских. Нянчат нацистов, а русским отказывают в праве на язык. Жалеют всех детей, кроме детей Донбасса. Любят водку и икру, но запрещают их. В психиатрии это называется «русофобия»
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1052
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:26
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2860
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:27
Цитата:
Не думаю! Ваш ай кью достаточно высок (выше среднего!), чтобы понять, где правда, а где пропаганда (распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных сведений, с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием).
maxsaf:
меня спасать надо, я еще не того
меня спасать надо, я еще не того
Не думаю! Ваш ай кью достаточно высок (выше среднего!), чтобы понять, где правда, а где пропаганда (распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных сведений, с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием).
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10947
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:30
Цитата:
maxsaf:Да ты в лесу спрятался . Тебя не ФБР не КГБ фиг найдет)
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:30
беспорядки в ЕС и США только будут усиливаться, так как на фоне экономического кризиса к концу года будет нечем кормить сотни тысяч неработающих мигрантов. Сначала англосаксы разжигали национальную и религиозную ненависть в различных странах, а теперь под этими же лозунгами в скором времени будут происходить беспорядки, погромы и грабежи и в ЕС, и в США. Их карма еще не закрыта, так что придется отрабатывать по полной. А по-простому: не рой яму другому, сам в нее попадешь.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15056
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:58
Цитата:
Это кто и где людей в печках жег?
Цитата:
Пока что придумывает только ваш мозг.
Цитата:
Феномен Баадера-Майнхоф. Вы это хотите видеть - вы это видите.
Артем Марусич:
а чтоб войну поддерживали годами, бомбили города, жгли людей в печках.
а чтоб войну поддерживали годами, бомбили города, жгли людей в печках.
Это кто и где людей в печках жег?
Цитата:
Артем Марусич:
Но ваш мозг придумает
Но ваш мозг придумает
Пока что придумывает только ваш мозг.
Цитата:
Артем Марусич:
Ирония происходящего в том, что те пропагандисты которые не попали под санкции сразу, с первых дней войны стали каяться и писать как их редактора заставляли освещать майдан и писать «Бандеровцм» вместо «Протестующих» (под суд то не хотят).
Ирония происходящего в том, что те пропагандисты которые не попали под санкции сразу, с первых дней войны стали каяться и писать как их редактора заставляли освещать майдан и писать «Бандеровцм» вместо «Протестующих» (под суд то не хотят).
Феномен Баадера-Майнхоф. Вы это хотите видеть - вы это видите.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2831
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 14:00
Цитата:
Кажеться , не обощлось тут без Ванги - что то подобное она вроде, предсказала.
гражданин СССР:
А по-простому: не рой яму другому, сам в нее попадешь.
А по-простому: не рой яму другому, сам в нее попадешь.
Кажеться , не обощлось тут без Ванги - что то подобное она вроде, предсказала.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2831
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 14:27
Цитата:
Тогда если посевной не будет - хлеба будет нима: голод начнётся в Незалэжной.
Зря Путин всё это затеял, не продуманно у него что то на этот раз вышло, с Крымом лучше пошло - сколько народу безвинно пострадает и русских и украинцев, да и мы страдаем: ВСЁ дорожает.
Victor Yang:
Весной точно нет.
Весной точно нет.
Тогда если посевной не будет - хлеба будет нима: голод начнётся в Незалэжной.
Зря Путин всё это затеял, не продуманно у него что то на этот раз вышло, с Крымом лучше пошло - сколько народу безвинно пострадает и русских и украинцев, да и мы страдаем: ВСЁ дорожает.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16219
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 14:32
Цитата:
уже начинается
//Бесстрашные украинские аграрии, несмотря на военные действия,
выходят на поля, чтобы обеспечить мир сельскохозяйственной продукцией.
Так, сейчас начинается самая сложная за всю историю
независимой Украины весенняя посевная 2022 год.//
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия.
ACROS:
Тогда если посевной не будет
Тогда если посевной не будет
уже начинается
//Бесстрашные украинские аграрии, несмотря на военные действия,
выходят на поля, чтобы обеспечить мир сельскохозяйственной продукцией.
Так, сейчас начинается самая сложная за всю историю
независимой Украины весенняя посевная 2022 год.//
Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16219
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 14:40
Цитата:
ну это по новой опять надо разговор вести.
как три месяца Россия ходила со своими предложениями по безопасности,
а сшанато отвечали ,что они же самая крутая банда на районе.
всего то требовалось дать России гарантии.
на сшашистам нужна была война.
вот и получили в ответ спецоперацию.
вы действительно сомневаетесь в том что в марте на Донбасс бы
не вторглась вся эта свора натовская?
[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 14:41]
ACROS:
Зря Путин всё это затеял, не продуманно
Зря Путин всё это затеял, не продуманно
ну это по новой опять надо разговор вести.
как три месяца Россия ходила со своими предложениями по безопасности,
а сшанато отвечали ,что они же самая крутая банда на районе.
всего то требовалось дать России гарантии.
на сшашистам нужна была война.
вот и получили в ответ спецоперацию.
вы действительно сомневаетесь в том что в марте на Донбасс бы
не вторглась вся эта свора натовская?
[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 14:41]
-
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