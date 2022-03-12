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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43763
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
832
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:25
#105
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Когда нибудь, санкционную войну остального мира против России назовут самой странной войной в истории человечества. Ненавидят Россию, а покупают энергоресурсы. Объявили войну, но сами в драку не лезут. Обвиняют Россию в экспансии, но расширяются на восток. Бомбят страны без повода и уничтожают людей, а обвиняют русских. Нянчат нацистов, а русским отказывают в праве на язык. Жалеют всех детей, кроме детей Донбасса. Любят водку и икру, но запрещают их. В психиатрии это называется «русофобия»
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1052
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2860
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:27
#107
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Цитата:
maxsaf:
меня спасать надо, я еще не того


Не думаю! Ваш ай кью достаточно высок (выше среднего!), чтобы понять, где правда, а где пропаганда (распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных сведений, с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием).
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10946
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:30
#108
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Цитата:
maxsaf:
Да ты в лесу спрятался . Тебя не ФБР не КГБ фиг найдет)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
832
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:30
#109
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беспорядки в ЕС и США только будут усиливаться, так как на фоне экономического кризиса к концу года будет нечем кормить сотни тысяч неработающих мигрантов. Сначала англосаксы разжигали национальную и религиозную ненависть в различных странах, а теперь под этими же лозунгами в скором времени будут происходить беспорядки, погромы и грабежи и в ЕС, и в США. Их карма еще не закрыта, так что придется отрабатывать по полной. А по-простому: не рой яму другому, сам в нее попадешь.
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