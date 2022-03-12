Отправлено: - 13:27

maxsaf:

меня спасать надо, я еще не того

Цитата:Не думаю! Ваш ай кью достаточно высок (выше среднего!), чтобы понять, где правда, а где пропаганда (распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных сведений, с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием).