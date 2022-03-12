Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43763
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
Читать новость
Читать новость
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2821
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 12:02
Цитата:
Виталий ты же простой как я, прогнозируют, что скоро в России будет безработица, она скорее всего точно будет в связи санкциями, закрытием зарубежных предприятии. Узбеки и таджики работают в основном на стройках, дворниками, в сфере общепита. Если самим россиянам не будет хватать рабочих мест, тогда что с мигрантами будут делать?
Vit:
В России в вашей нелюбимой работают половина Таджикистана . Плохая Россия?
В России в вашей нелюбимой работают половина Таджикистана . Плохая Россия?
Виталий ты же простой как я, прогнозируют, что скоро в России будет безработица, она скорее всего точно будет в связи санкциями, закрытием зарубежных предприятии. Узбеки и таджики работают в основном на стройках, дворниками, в сфере общепита. Если самим россиянам не будет хватать рабочих мест, тогда что с мигрантами будут делать?
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 12:06
Цитата:
То есть неважно - будут ли гибнуть люди - важно поддержание войны ВСЕМИ? А если в НАТО входят много стран - соответственно, эти много и поддержат? А не происходит ли просто-напросто зависимость всех остальных стран НАТО от США? Тем более, штаты воюют на другом континенте - их ни при каком раскладе не заденут.
Цитата:
Где россияне или российские солдаты творят зверства?
Цитата:
Да причем тут нацики?
России нужна нейтральная Украина - и это главное. Нацики и Донбасс - это просто предлоги. В политике не будут защищать кого-то, если нет интересов всей страны.
Шаг был сделан серьезный и все последствия все понимали и просто так бы никто такую операцию не начал - значит были причины и не было иного выхода.
[Исправлено: Victor Yang, 14.03.2022 - 12:09]
Артем Марусич:
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран.
2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались)
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран.
2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались)
То есть неважно - будут ли гибнуть люди - важно поддержание войны ВСЕМИ? А если в НАТО входят много стран - соответственно, эти много и поддержат? А не происходит ли просто-напросто зависимость всех остальных стран НАТО от США? Тем более, штаты воюют на другом континенте - их ни при каком раскладе не заденут.
Цитата:
Артем Марусич:
люди тогда творили зверства
люди тогда творили зверства
Где россияне или российские солдаты творят зверства?
Цитата:
Артем Марусич:
«Нацики» же существуют исключительно в эфирах российских телеканалов.
«Нацики» же существуют исключительно в эфирах российских телеканалов.
Да причем тут нацики?
России нужна нейтральная Украина - и это главное. Нацики и Донбасс - это просто предлоги. В политике не будут защищать кого-то, если нет интересов всей страны.
Шаг был сделан серьезный и все последствия все понимали и просто так бы никто такую операцию не начал - значит были причины и не было иного выхода.
[Исправлено: Victor Yang, 14.03.2022 - 12:09]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1052
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 12:11
Цитата:
Цитата:
Украина тоже обсуждалась в ООН.
Там работали эксперты ОБСЕ.
Цитата:
Без комментариев...
Артем Марусич: Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООННАТО начали войну без санкции ООН.Цитата:
Артем Марусич: Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-ЙоркеАгрессию против Ирака тоже начали без санкции ООН. К тому же Аль-Каида, которую обвиняют в теракте против ВВЦ, воевала против Ирака. И Саддам Хуссейн не мог её поддерживать.
Цитата:
Артем Марусич:
Иран, Сирия, Афган, везде было что то реальное, все обсуждалось в ООН, в страны выезжали эксперты.
Иран, Сирия, Афган, везде было что то реальное, все обсуждалось в ООН, в страны выезжали эксперты.
Украина тоже обсуждалась в ООН.
Там работали эксперты ОБСЕ.
Цитата:
Артем Марусич: ведь когда вы лжец - вы ограничиваетесь лишь своей фантазией
Без комментариев...
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 12:12
Ну и да, я очень извиняюсь за то, что написанные мной слова, так сильно вас оскорбляют, но ровно так и должно быть. Вы должны быть уверенны в своей правоте не то, чтоб на форуме после моего поста все/всё понять и принять реальность, а чтоб войну поддерживали годами, бомбили города, жгли людей в печках. Ваш мозг не даст вам осознать то, что вы верите в несуществующие вещи, как НЛО, он просто не сможет принять, что то, что он считает реальным, на самом деле не существует. Если бы это было так просто, то и вторая мировая не началась бы.
Ирония происходящего в том, что те пропагандисты которые не попали под санкции сразу, с первых дней войны стали каяться и писать как их редактора заставляли освещать майдан и писать «Бандеровцм» вместо «Протестующих» (под суд то не хотят).
Но ваш мозг придумает и на этот аргумент свою историю (раз уж он заставил вас верить в то чего нет). Ну скажем, это честных журналистов перекупил запад. Но ведь не может же Путин врать? Врет вся остальная планета…
Ирония происходящего в том, что те пропагандисты которые не попали под санкции сразу, с первых дней войны стали каяться и писать как их редактора заставляли освещать майдан и писать «Бандеровцм» вместо «Протестующих» (под суд то не хотят).
Но ваш мозг придумает и на этот аргумент свою историю (раз уж он заставил вас верить в то чего нет). Ну скажем, это честных журналистов перекупил запад. Но ведь не может же Путин врать? Врет вся остальная планета…
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 12:14
Цитата:
Артем Марусич:
честных журналистов
честных журналистов
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 12:19
Где россияне или российские солдаты творят зверства? В Украине.
Цитата:
Украина и так нейтральная. Но если вы считаете, что можно убивать людей, просто от того, что чего то от них хотите - ну, тут мне сложно вам что то ответить. Миру не нравится когда абсолютно невинных людей бомбят, просто потому, что чего то от них хотят.
Цитата:
Victor Yang:
Да причем тут нацики? России нужна нейтральная Украина - и это главное. Нацики и Донбасс - это просто предлоги.
Да причем тут нацики? России нужна нейтральная Украина - и это главное. Нацики и Донбасс - это просто предлоги.
Украина и так нейтральная. Но если вы считаете, что можно убивать людей, просто от того, что чего то от них хотите - ну, тут мне сложно вам что то ответить. Миру не нравится когда абсолютно невинных людей бомбят, просто потому, что чего то от них хотят.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 12:22
Цитата:
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Из-за того, что НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый уран, операция «Союзная сила» уносила жизни людей и после своего окончания. Операция официально обосновывалась как гуманитарная интервенция, вместе с тем, в связи с отсутствием мандата ООН она часто характеризуется критиками как незаконная военная агрессия.
Артем Марусич:
Миру не нравится когда абсолютно невинных людей бомбят
Миру не нравится когда абсолютно невинных людей бомбят
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Из-за того, что НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый уран, операция «Союзная сила» уносила жизни людей и после своего окончания. Операция официально обосновывалась как гуманитарная интервенция, вместе с тем, в связи с отсутствием мандата ООН она часто характеризуется критиками как незаконная военная агрессия.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 12:29
Цитата:
5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, предоставив многочисленные доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения (в частности, алюминиевые трубки, якобы закупленные для урановых центрифуг). Впрочем, в 2004 году Пауэлл признался, что обнародованные им данные были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными. Когда я делал доклад в феврале 2003 года, то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ. …К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об этом. Американский центр гражданской ответственности совместно с Фондом за независимость журналистики провели исследование, в ходе которого было подсчитано, что с сентября 2001-го по сентябрь 2003-го руководство США сделало 935 заявлений по Ираку, которые не соответствовали действительности. В частности, президент Буш сделал 259 неверных высказываний (231 о наличии у Саддама оружия массового поражения, 28 — о связях Ирака с «Аль-Каидой»), а бывший госсекретарь Колин Пауэлл — 254 высказывания. Совет Безопасности так и не санкционировал применение силы против Ирака. США и союзники начали вторжение в нарушение устава ООН.
Артем Марусич:
Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке.
Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке.
5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, предоставив многочисленные доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения (в частности, алюминиевые трубки, якобы закупленные для урановых центрифуг). Впрочем, в 2004 году Пауэлл признался, что обнародованные им данные были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными. Когда я делал доклад в феврале 2003 года, то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ. …К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об этом. Американский центр гражданской ответственности совместно с Фондом за независимость журналистики провели исследование, в ходе которого было подсчитано, что с сентября 2001-го по сентябрь 2003-го руководство США сделало 935 заявлений по Ираку, которые не соответствовали действительности. В частности, президент Буш сделал 259 неверных высказываний (231 о наличии у Саддама оружия массового поражения, 28 — о связях Ирака с «Аль-Каидой»), а бывший госсекретарь Колин Пауэлл — 254 высказывания. Совет Безопасности так и не санкционировал применение силы против Ирака. США и союзники начали вторжение в нарушение устава ООН.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16213
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 12:34
Комментарий удален модератором.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:02
Цитата:
Да ладно?! И они никогда-никогда не собирались в НАТО? Их туда не брали только потому что у Украины есть территориальные проблемы.
Артем Марусич: Украина и так нейтральная
Да ладно?! И они никогда-никогда не собирались в НАТО? Их туда не брали только потому что у Украины есть территориальные проблемы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2860
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:04
Цитата:
serg kost НАТО начали войну без санкции ООН
гражданин СССР "...в 2004 году Пауэлл признался, что обнародованные им данные были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными".
Не кажется ли Вам, Уважаемый Пользователь, что Ваши оппоненты владеют фактами и аргументами, а Вы лишь давите на "гуманизм"?
Артем Марусич:
Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН
Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН
serg kost НАТО начали войну без санкции ООН
гражданин СССР "...в 2004 году Пауэлл признался, что обнародованные им данные были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными".
Не кажется ли Вам, Уважаемый Пользователь, что Ваши оппоненты владеют фактами и аргументами, а Вы лишь давите на "гуманизм"?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10946
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:11
Вот что делает америкосы с человеком когда в Америку уезжает . Печально. Надо выручать его. Спасать.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:18
Цитата:
За исключением ЛНР и ДНР - на них миру начхать
Артем Марусич:
Миру не нравится когда абсолютно невинных людей бомбят, просто потому, что чего то от них хотят.
Миру не нравится когда абсолютно невинных людей бомбят, просто потому, что чего то от них хотят.
За исключением ЛНР и ДНР - на них миру начхать
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:20
Цитата:
Вит, там уже все... меня спасать надо, я еще не того
Vit:
Вот что делает америкосы с человеком когда в Америку уезжает . Печально. Надо выручать его. Спасать.
Вот что делает америкосы с человеком когда в Америку уезжает . Печально. Надо выручать его. Спасать.
Вит, там уже все... меня спасать надо, я еще не того
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8323
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 13:22
Цитата:
Зачем же? Запретить въезд на территории стран ОДКБ и выдворить в Украину.. нехай спасает, умник.
Vit:
Надо выручать его. Спасать.
Надо выручать его. Спасать.
Зачем же? Запретить въезд на территории стран ОДКБ и выдворить в Украину.. нехай спасает, умник.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: drakon, Victor Yang
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать