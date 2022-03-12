Отправлено: - 12:11

Артем Марусич: Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН

Артем Марусич: Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке

Артем Марусич:

Иран, Сирия, Афган, везде было что то реальное, все обсуждалось в ООН, в страны выезжали эксперты.

Артем Марусич: ведь когда вы лжец - вы ограничиваетесь лишь своей фантазией



Цитата:НАТО начали войну без санкции ООН.Цитата:Агрессию против Ирака тоже начали без санкции ООН. К тому же Аль-Каида, которую обвиняют в теракте против ВВЦ, воевала против Ирака. И Саддам Хуссейн не мог её поддерживать.Цитата:Украина тоже обсуждалась в ООН.Там работали эксперты ОБСЕ.Цитата:Без комментариев...