Отправлено: - 12:06

Артем Марусич:

1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран.

2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались)

Артем Марусич:

люди тогда творили зверства

Артем Марусич:

«Нацики» же существуют исключительно в эфирах российских телеканалов.

[Исправлено: Victor Yang, 14.03.2022 - 12:09]

Цитата:То есть неважно - будут ли гибнуть люди - важно поддержание войны ВСЕМИ? А если в НАТО входят много стран - соответственно, эти много и поддержат? А не происходит ли просто-напросто зависимость всех остальных стран НАТО от США? Тем более, штаты воюют на другом континенте - их ни при каком раскладе не заденут.Цитата:Где россияне или российские солдаты творят зверства?Цитата:Да причем тут нацики?России нужна нейтральная Украина - и это главное. Нацики и Донбасс - это просто предлоги. В политике не будут защищать кого-то, если нет интересов всей страны.Шаг был сделан серьезный и все последствия все понимали и просто так бы никто такую операцию не начал - значит были причины и не было иного выхода.