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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43763
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2820
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 12:02
#90
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Цитата:
Vit:
В России в вашей нелюбимой работают половина Таджикистана . Плохая Россия?


Виталий ты же простой как я, прогнозируют, что скоро в России будет безработица, она скорее всего точно будет в связи санкциями, закрытием зарубежных предприятии. Узбеки и таджики работают в основном на стройках, дворниками, в сфере общепита. Если самим россиянам не будет хватать рабочих мест, тогда что с мигрантами будут делать?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15054
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 12:06
#91
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Цитата:
Артем Марусич:
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран.
2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались)

То есть неважно - будут ли гибнуть люди - важно поддержание войны ВСЕМИ? А если в НАТО входят много стран - соответственно, эти много и поддержат? А не происходит ли просто-напросто зависимость всех остальных стран НАТО от США? Тем более, штаты воюют на другом континенте - их ни при каком раскладе не заденут.

Цитата:
Артем Марусич:
люди тогда творили зверства

Где россияне или российские солдаты творят зверства?
Цитата:
Артем Марусич:
«Нацики» же существуют исключительно в эфирах российских телеканалов.

Да причем тут нацики?
России нужна нейтральная Украина - и это главное. Нацики и Донбасс - это просто предлоги. В политике не будут защищать кого-то, если нет интересов всей страны.
Шаг был сделан серьезный и все последствия все понимали и просто так бы никто такую операцию не начал - значит были причины и не было иного выхода.

[Исправлено: Victor Yang, 14.03.2022 - 12:09]
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