Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43763
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
Читать новость
Читать новость
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1050
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:32
Сейчас бессмысленно ломать копья в этих спорах.
Весной-летом всё закончится, и можно будет спокойным взглядом посмотреть на ситуацию.
[Исправлено: serg kost, 14.03.2022 - 10:33]
Весной-летом всё закончится, и можно будет спокойным взглядом посмотреть на ситуацию.
[Исправлено: serg kost, 14.03.2022 - 10:33]
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:33
Цитата:
Может и не закончиться. Весной точно нет.
serg kost:
Весной-летом всё закончится, и можно спокойным взглядом посмотреть на ситуацию.
Весной-летом всё закончится, и можно спокойным взглядом посмотреть на ситуацию.
Может и не закончиться. Весной точно нет.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:39
Цитата:
смотря что считать окончанием.
полное освобождение территорий ДНР и ЛНР.
уничтожение военной инфраструктуры.
уничтожение азова и айдара.
в принципе по большому окончание обозначено в
целях спецоперации.
они всем известны.
Victor Yang:
Может и не закончиться. Весной точно нет.
Может и не закончиться. Весной точно нет.
смотря что считать окончанием.
полное освобождение территорий ДНР и ЛНР.
уничтожение военной инфраструктуры.
уничтожение азова и айдара.
в принципе по большому окончание обозначено в
целях спецоперации.
они всем известны.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2858
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 10:41
Цитата:
Помнится, никто из форумчан особо за статус "уважаемого" не высказывался.
alex_60:
выразил ненависть , как Уважаемый кем то пользователь.
выразил ненависть , как Уважаемый кем то пользователь.
Помнится, никто из форумчан особо за статус "уважаемого" не высказывался.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1776
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 11:09
Комментарий проходит проверку.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 11:11
Цитата:
Вывод войск. А по какой причине - вторично.
alex_60:
смотря что считать окончанием.
смотря что считать окончанием.
Вывод войск. А по какой причине - вторично.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 11:15
Цитата:
откуда?
Victor Yang:
Вывод войск
Вывод войск
откуда?
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 11:18
Цитата:
Victor Yang:Спросили у Путина. Почему вы не остановились на границы ДНР. Он правильно сказал америкосы в этом случаии будут и дальше помогать оружием Киеву и соответственно война будет вечной. Только полный захват Украины. И всех майданцев к суду и они очень много раскажут. А этого боятся Тё кто начал мутить перевороты
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 11:21
Цитата:
А где военная спецоперация идет?
alex_60:
откуда?
откуда?
А где военная спецоперация идет?
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 11:26
Цитата:
Ой сколько говна на меня вылилось перед вашим постом, но я постараюсь ответить тут всем и сразу.
Разница пропаганды и правды в том, что пропаганда не ограничивает себя фактами и лжет, что развязывает ей руки, ведь когда вы лжец - вы ограничиваетесь лишь своей фантазией, вы можете использовать фразы в стиле «А как же все войны на планете до этого», ну вот, как в вашем посте. У вас может быть миллион и одна причина оправдать нападение на другую страну, биологическое оружие (сама концепция которого утопична) или «нацики» в необходимых местах (в местах падения каждого снаряда).
Только в пропаганде есть белое и черное, а в реальном мире, война не начинается просто не из за чего в один какой-то момент.
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран.
2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались)
3. Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке. Это крупнейший теракт по кол-ву жертв.
Иран, Сирия, Афган, везде было что то реальное, все обсуждалось в ООН, в страны выезжали эксперты. Везде воевали коалиции, по итогам этих войн, нападавшие страны не пытались захватывать земли, но численность террористических организаций (признанных в том числе и РФ) сокращалось. То есть, были конкретные стороны войны, с определенными лидерами у которых есть имена, с определенными силами у которых были локации и численность.
Вот тут будет сложно поверить и осознать. Действительно сложно, это называется «Большая ложь», когда врут на столько нагло, что поверить в то, что так могут врать - просто не реально. Это именно так и работает. Потому, что если в это поверить - ваш мозг просто лопнет: Украинские «Нацики» не существуют.
Естественно националисты есть в любых странах, и в РФ есть скины. Но каких то особых, значимых, на что либо влияющих «Нациков» в Украине нет. В реальном мире нет свидетельств того, что они существуют.
Атаку террористов на здания торговых центров в Нью-Йорке, которая длилась секунд 6 от появления звука до удара, 20 лет назад удалось записать на видео, через время, второй самолет влетел в прямом эфире телекамер всего мира.
Вы можете легко найти видео реально произошедших событий на любой платформе, на любом ресурсе.
«Нацики» же существуют исключительно в эфирах российских телеканалов. Обычно это видио из студии, где показывают человека (возможно нациста, даже со свастикой), потом вам говорят что он плохой, а дальше показывают что то плохое, и говорят, что это сделал он.
Видео реально происходящих событий, вы можете найти без комментариев пропагандистов, вы видите видео обычного человека, на котором самолет влетает в здание, и вам не нужен комментатор в студии, что бы осознать масштаб трагедии.
Так вот, найти свидетельств существования «Нациков» как реального значимого явления - нет. У них нет конкретных имен, локации, численности. Иногда «Нацики» все, иногда батальон, иногда только власть - по настроению. О них не сообщалось в ООН, в суды. В мире не существует свидетельств их существования и их преступлений (а ведь по словам пропаганды это десяток лет).
Этот прием называется «Дегуманизация» расчеловечивание.
Вы же когда перечисляете войны, в которых участвовали США, упоминаете их с негативным контекстом? Мол, США сделали, что то плохое: начали войну, там умирали мирные жители.
Если противника не расчеловечить, то войны просто не случится. Вы бы одобрили войну, где вам бы сказали «А давай пойдем в соседний двор, и там просто так завалим всех жителей по приколу? Правда у них тоже есть оружие, они могут нас убить, но ведь это так весело!»
Не думаю, что вы бы одобрили такую войну. Ведь она ужасна, бесчеловечна, да и шанс при этом умереть в бою еще присутствует - глупо воевать, солдат бы вы не набрали…
А теперь представим, что у вас есть идея: захватить Европу или восстановить СССР. Но так как в Европе было все нормально, Геббельс придумал геноцид немцев в Польше и Гитлер собрал людей не для того, чтоб убивать обычных европейцев, а кровожадных поляков, устроивших геноцид немцев. В Украине тоже все было нормально, как в РФ и Казахстане и гос. СМИ придумали геноцид русских в Украине.
Эту войну, поддержало только 4 диктатуры, РФ, Северная Корея, Туркменистан и Эретрия (не знаю даж как пишется). В остальном (не русскоязычном) мире вторую мировую учат начиная с 1939, где людям рассказывают, как Гитлеру удалось заставлять армию вытворять такие зверства, рассказывают о том, что такое пропаганда.
Пропаганда существовала и существует, именно потому, что она работает, люди тогда творили зверства и даже после трибунала не понимали за что их казнят и сейчас будут убивать Украинцев, будучи уверенными, что они спасают их/себя (а иначе бы не убивали).
Почему я так горю? Да потому, что мы (человечество) войны вспоминаем десятки и сотни лет спустя, а эта война, под прицелом мобильных телефонов - уже стала самой медийной в мире. Полет одной ракеты попадает на несколько разных видео из разных городов. Эту войну, мир точно запомнит на век и в нас теперь (русскоязычных, без разбора на национальности и гражданства), будут считать варварами развязавшими на своих границах братоубийственную войну.
Victor Yang:
А кому выплачивают репарации США, которые бомбили Югославию, Сирию, Ливию, Ирак, Иран? Или там были другие, "демократические", бомбы и жертвы только ради свободы и "этодругое"? Да те же яйца, только в профиль. В этом случае разница одна - Россия первая нанесла превентивный удар. Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории. Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.
А кому выплачивают репарации США, которые бомбили Югославию, Сирию, Ливию, Ирак, Иран? Или там были другие, "демократические", бомбы и жертвы только ради свободы и "этодругое"? Да те же яйца, только в профиль. В этом случае разница одна - Россия первая нанесла превентивный удар. Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории. Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.
Ой сколько говна на меня вылилось перед вашим постом, но я постараюсь ответить тут всем и сразу.
Разница пропаганды и правды в том, что пропаганда не ограничивает себя фактами и лжет, что развязывает ей руки, ведь когда вы лжец - вы ограничиваетесь лишь своей фантазией, вы можете использовать фразы в стиле «А как же все войны на планете до этого», ну вот, как в вашем посте. У вас может быть миллион и одна причина оправдать нападение на другую страну, биологическое оружие (сама концепция которого утопична) или «нацики» в необходимых местах (в местах падения каждого снаряда).
Только в пропаганде есть белое и черное, а в реальном мире, война не начинается просто не из за чего в один какой-то момент.
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран.
2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались)
3. Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке. Это крупнейший теракт по кол-ву жертв.
Иран, Сирия, Афган, везде было что то реальное, все обсуждалось в ООН, в страны выезжали эксперты. Везде воевали коалиции, по итогам этих войн, нападавшие страны не пытались захватывать земли, но численность террористических организаций (признанных в том числе и РФ) сокращалось. То есть, были конкретные стороны войны, с определенными лидерами у которых есть имена, с определенными силами у которых были локации и численность.
Вот тут будет сложно поверить и осознать. Действительно сложно, это называется «Большая ложь», когда врут на столько нагло, что поверить в то, что так могут врать - просто не реально. Это именно так и работает. Потому, что если в это поверить - ваш мозг просто лопнет: Украинские «Нацики» не существуют.
Естественно националисты есть в любых странах, и в РФ есть скины. Но каких то особых, значимых, на что либо влияющих «Нациков» в Украине нет. В реальном мире нет свидетельств того, что они существуют.
Атаку террористов на здания торговых центров в Нью-Йорке, которая длилась секунд 6 от появления звука до удара, 20 лет назад удалось записать на видео, через время, второй самолет влетел в прямом эфире телекамер всего мира.
Вы можете легко найти видео реально произошедших событий на любой платформе, на любом ресурсе.
«Нацики» же существуют исключительно в эфирах российских телеканалов. Обычно это видио из студии, где показывают человека (возможно нациста, даже со свастикой), потом вам говорят что он плохой, а дальше показывают что то плохое, и говорят, что это сделал он.
Видео реально происходящих событий, вы можете найти без комментариев пропагандистов, вы видите видео обычного человека, на котором самолет влетает в здание, и вам не нужен комментатор в студии, что бы осознать масштаб трагедии.
Так вот, найти свидетельств существования «Нациков» как реального значимого явления - нет. У них нет конкретных имен, локации, численности. Иногда «Нацики» все, иногда батальон, иногда только власть - по настроению. О них не сообщалось в ООН, в суды. В мире не существует свидетельств их существования и их преступлений (а ведь по словам пропаганды это десяток лет).
Этот прием называется «Дегуманизация» расчеловечивание.
Вы же когда перечисляете войны, в которых участвовали США, упоминаете их с негативным контекстом? Мол, США сделали, что то плохое: начали войну, там умирали мирные жители.
Если противника не расчеловечить, то войны просто не случится. Вы бы одобрили войну, где вам бы сказали «А давай пойдем в соседний двор, и там просто так завалим всех жителей по приколу? Правда у них тоже есть оружие, они могут нас убить, но ведь это так весело!»
Не думаю, что вы бы одобрили такую войну. Ведь она ужасна, бесчеловечна, да и шанс при этом умереть в бою еще присутствует - глупо воевать, солдат бы вы не набрали…
А теперь представим, что у вас есть идея: захватить Европу или восстановить СССР. Но так как в Европе было все нормально, Геббельс придумал геноцид немцев в Польше и Гитлер собрал людей не для того, чтоб убивать обычных европейцев, а кровожадных поляков, устроивших геноцид немцев. В Украине тоже все было нормально, как в РФ и Казахстане и гос. СМИ придумали геноцид русских в Украине.
Эту войну, поддержало только 4 диктатуры, РФ, Северная Корея, Туркменистан и Эретрия (не знаю даж как пишется). В остальном (не русскоязычном) мире вторую мировую учат начиная с 1939, где людям рассказывают, как Гитлеру удалось заставлять армию вытворять такие зверства, рассказывают о том, что такое пропаганда.
Пропаганда существовала и существует, именно потому, что она работает, люди тогда творили зверства и даже после трибунала не понимали за что их казнят и сейчас будут убивать Украинцев, будучи уверенными, что они спасают их/себя (а иначе бы не убивали).
Почему я так горю? Да потому, что мы (человечество) войны вспоминаем десятки и сотни лет спустя, а эта война, под прицелом мобильных телефонов - уже стала самой медийной в мире. Полет одной ракеты попадает на несколько разных видео из разных городов. Эту войну, мир точно запомнит на век и в нас теперь (русскоязычных, без разбора на национальности и гражданства), будут считать варварами развязавшими на своих границах братоубийственную войну.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 11:30
Цитата:
///"Цели специальной военной операции - защита ДНР и ЛНР,
демилитаризация и денацификация Украины,
устранение военной угрозы [в адрес] России,
которая исходит с украинской территории из-за ее освоения
странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием.
В ее задачи не входит ни оккупация Украины,
ни разрушение ее государственности,
ни свержение действующей власти.
Она не направлена против мирного населения"//
Victor Yang:
А где военная спецоперация идет?
А где военная спецоперация идет?
///"Цели специальной военной операции - защита ДНР и ЛНР,
демилитаризация и денацификация Украины,
устранение военной угрозы [в адрес] России,
которая исходит с украинской территории из-за ее освоения
странами НАТО соответствующим образом и накачки оружием.
В ее задачи не входит ни оккупация Украины,
ни разрушение ее государственности,
ни свержение действующей власти.
Она не направлена против мирного населения"//
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 11:52
Цитата:
В гитлеровской Германии, антифашисты тоже были в меньшинстве в первые годы, а потом их всех перевешали (всех, кто высказывался и до кого могли дотянуться). Это не делает фашистов добрыми, а антифашистов плохими.
Это мне и миру говорит о многом, оказалось, что пропаганда подействовала на значительный процент людей, которого достаточно для ведения захватнической войны. К тому же расчеловечен весь мир, Украина, «Коллективный запад», США, англосаксы, короче вся планета. Теперь войско поддержит удар по любой стране мира. Права и безгрешна только одна страна мира - РФ.
Радует только одно, что мир наконец таки понял о масштабе российской пропаганды и начал с ней бороться (жаль, что такой ценой). Через время, без ее влияния, люди начнут открывать глаза, а главное, перестанет увеличиваться количество попавших под ее влияние (так как она будет заблокирована во всем мире).
alex_60:
ни один из форумчан тебя не поддержал. в твоей поддержке фашизма. ни о чем тебе не говорит?
ни один из форумчан тебя не поддержал. в твоей поддержке фашизма. ни о чем тебе не говорит?
В гитлеровской Германии, антифашисты тоже были в меньшинстве в первые годы, а потом их всех перевешали (всех, кто высказывался и до кого могли дотянуться). Это не делает фашистов добрыми, а антифашистов плохими.
Это мне и миру говорит о многом, оказалось, что пропаганда подействовала на значительный процент людей, которого достаточно для ведения захватнической войны. К тому же расчеловечен весь мир, Украина, «Коллективный запад», США, англосаксы, короче вся планета. Теперь войско поддержит удар по любой стране мира. Права и безгрешна только одна страна мира - РФ.
Радует только одно, что мир наконец таки понял о масштабе российской пропаганды и начал с ней бороться (жаль, что такой ценой). Через время, без ее влияния, люди начнут открывать глаза, а главное, перестанет увеличиваться количество попавших под ее влияние (так как она будет заблокирована во всем мире).
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 11:56
Цитата:
Артем Марусич: (так как она будет заблокирована во всем мире)Не че у вас не получится . За нами правда и мы победим.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 11:57
Цитата:
В России в вашей нелюбимой работают половина Таджикистана . Плохая Россия?
Артем Марусич:
Радует только одно, что мир наконец таки понял о масштабе российской пропаганды
Радует только одно, что мир наконец таки понял о масштабе российской пропаганды
В России в вашей нелюбимой работают половина Таджикистана . Плохая Россия?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 827
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 11:58
Цитата:
Даааа... Слов нет))) Методичка ГосДепа - пунктуация сохранена))))
Артем Марусич:
Даааа... Слов нет))) Методичка ГосДепа - пунктуация сохранена))))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 53
|Зарегистрированные пользователи: serg kost, drakon, гражданин СССР, Victor Yang, Rexyn
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать