Отправлено: - 11:26

Victor Yang:

А кому выплачивают репарации США, которые бомбили Югославию, Сирию, Ливию, Ирак, Иран? Или там были другие, "демократические", бомбы и жертвы только ради свободы и "этодругое"? Да те же яйца, только в профиль. В этом случае разница одна - Россия первая нанесла превентивный удар. Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории. Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.

Цитата:Ой сколько говна на меня вылилось перед вашим постом, но я постараюсь ответить тут всем и сразу.Разница пропаганды и правды в том, что пропаганда не ограничивает себя фактами и лжет, что развязывает ей руки, ведь когда вы лжец - вы ограничиваетесь лишь своей фантазией, вы можете использовать фразы в стиле «А как же все войны на планете до этого», ну вот, как в вашем посте. У вас может быть миллион и одна причина оправдать нападение на другую страну, биологическое оружие (сама концепция которого утопична) или «нацики» в необходимых местах (в местах падения каждого снаряда).Только в пропаганде есть белое и черное, а в реальном мире, война не начинается просто не из за чего в один какой-то момент.1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран.2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались)3. Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке. Это крупнейший теракт по кол-ву жертв.Иран, Сирия, Афган, везде было что то реальное, все обсуждалось в ООН, в страны выезжали эксперты. Везде воевали коалиции, по итогам этих войн, нападавшие страны не пытались захватывать земли, но численность террористических организаций (признанных в том числе и РФ) сокращалось. То есть, были конкретные стороны войны, с определенными лидерами у которых есть имена, с определенными силами у которых были локации и численность.Вот тут будет сложно поверить и осознать. Действительно сложно, это называется «Большая ложь», когда врут на столько нагло, что поверить в то, что так могут врать - просто не реально. Это именно так и работает. Потому, что если в это поверить - ваш мозг просто лопнет: Украинские «Нацики» не существуют.Естественно националисты есть в любых странах, и в РФ есть скины. Но каких то особых, значимых, на что либо влияющих «Нациков» в Украине нет. В реальном мире нет свидетельств того, что они существуют.Атаку террористов на здания торговых центров в Нью-Йорке, которая длилась секунд 6 от появления звука до удара, 20 лет назад удалось записать на видео, через время, второй самолет влетел в прямом эфире телекамер всего мира.Вы можете легко найти видео реально произошедших событий на любой платформе, на любом ресурсе.«Нацики» же существуют исключительно в эфирах российских телеканалов. Обычно это видио из студии, где показывают человека (возможно нациста, даже со свастикой), потом вам говорят что он плохой, а дальше показывают что то плохое, и говорят, что это сделал он.Видео реально происходящих событий, вы можете найти без комментариев пропагандистов, вы видите видео обычного человека, на котором самолет влетает в здание, и вам не нужен комментатор в студии, что бы осознать масштаб трагедии.Так вот, найти свидетельств существования «Нациков» как реального значимого явления - нет. У них нет конкретных имен, локации, численности. Иногда «Нацики» все, иногда батальон, иногда только власть - по настроению. О них не сообщалось в ООН, в суды. В мире не существует свидетельств их существования и их преступлений (а ведь по словам пропаганды это десяток лет).Этот прием называется «Дегуманизация» расчеловечивание.Вы же когда перечисляете войны, в которых участвовали США, упоминаете их с негативным контекстом? Мол, США сделали, что то плохое: начали войну, там умирали мирные жители.Если противника не расчеловечить, то войны просто не случится. Вы бы одобрили войну, где вам бы сказали «А давай пойдем в соседний двор, и там просто так завалим всех жителей по приколу? Правда у них тоже есть оружие, они могут нас убить, но ведь это так весело!»Не думаю, что вы бы одобрили такую войну. Ведь она ужасна, бесчеловечна, да и шанс при этом умереть в бою еще присутствует - глупо воевать, солдат бы вы не набрали…А теперь представим, что у вас есть идея: захватить Европу или восстановить СССР. Но так как в Европе было все нормально, Геббельс придумал геноцид немцев в Польше и Гитлер собрал людей не для того, чтоб убивать обычных европейцев, а кровожадных поляков, устроивших геноцид немцев. В Украине тоже все было нормально, как в РФ и Казахстане и гос. СМИ придумали геноцид русских в Украине.Эту войну, поддержало только 4 диктатуры, РФ, Северная Корея, Туркменистан и Эретрия (не знаю даж как пишется). В остальном (не русскоязычном) мире вторую мировую учат начиная с 1939, где людям рассказывают, как Гитлеру удалось заставлять армию вытворять такие зверства, рассказывают о том, что такое пропаганда.Пропаганда существовала и существует, именно потому, что она работает, люди тогда творили зверства и даже после трибунала не понимали за что их казнят и сейчас будут убивать Украинцев, будучи уверенными, что они спасают их/себя (а иначе бы не убивали).Почему я так горю? Да потому, что мы (человечество) войны вспоминаем десятки и сотни лет спустя, а эта война, под прицелом мобильных телефонов - уже стала самой медийной в мире. Полет одной ракеты попадает на несколько разных видео из разных городов. Эту войну, мир точно запомнит на век и в нас теперь (русскоязычных, без разбора на национальности и гражданства), будут считать варварами развязавшими на своих границах братоубийственную войну.