Отправлено: - 21:04

Kairat stayer:

Отмечали, что никаких проблем по языковому вопросу не было, с гражданами общались на русском языке.

[Исправлено: maxsaf, 13.03.2022 - 21:07]

Цитата:То же самое и с казахским языком. Если инвестор или богатый турист из России приезжает в Казахстан - все прекрасно его понимают на русском, сколько денег он привез... если казах едет на заработки или учебу в РФ - тоже никаких проблем, Россия даже хвалит казахов за такой особенно чистый русский язык. Но почему-то в магазинах знание русского языка хромает, сразу память отшибает, начинаются скандалы с записью на камеру. Было дело? Было... вот и в Украине так же... то что вы там с кем то по русски прекрасно друг друга поняли - еще не значит, что национализма и языкового вопроса там нет