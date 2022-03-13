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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:49
Цитата:
Конечно поверил, в данном случае, он так убедительно говорил.
Don Julio:
Ежли вы лично, как сам по себе незамысловатый персонаж, верите здесь Путину, то и обязаны верить и всему что он говорит.
Ежли вы лично, как сам по себе незамысловатый персонаж, верите здесь Путину, то и обязаны верить и всему что он говорит.
Конечно поверил, в данном случае, он так убедительно говорил.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:55
Цитата:
За продукты питания на 4-5 день проведения спецоперации или войны говорил, что вы запретите их экспортировать. Далее по происшествию времени ассортимент увеличиться.
Don Julio:
А и вам что за печаль? Не лучше ли, как аналитику, провести анализ дефицита сахара, путём его приобретения в гамазине?
А и вам что за печаль? Не лучше ли, как аналитику, провести анализ дефицита сахара, путём его приобретения в гамазине?
За продукты питания на 4-5 день проведения спецоперации или войны говорил, что вы запретите их экспортировать. Далее по происшествию времени ассортимент увеличиться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 790
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 19:29
Цитата:
Ну тогда начинай тут сейчас изворачиваться, тут верю, тут не верю, тут читать, а здесь рыбу заворачивали...
А ещё он говорил, что идёт спецоперация на Внакраине, по освобождению народа Внакраины от бандосов и нациков.
Цитата:
Ты говорил ложь!?
Я, совершенно точно ничего не запрещал. Собственно чувствовал, что когдато случится поймать тебя на этом, но не думал что это случится так быстро.
А что ты думаешь об Казахстане, когда он запрещает экспорт то того, то сего? Ты это предчуствуешь?
Kairat stayer:
Конечно поверил, в данном случае, он так убедительно говорил.
Конечно поверил, в данном случае, он так убедительно говорил.
Ну тогда начинай тут сейчас изворачиваться, тут верю, тут не верю, тут читать, а здесь рыбу заворачивали...
А ещё он говорил, что идёт спецоперация на Внакраине, по освобождению народа Внакраины от бандосов и нациков.
Цитата:
Kairat stayer:
говорил, что вы запретите их экспортировать.
говорил, что вы запретите их экспортировать.
Ты говорил ложь!?
Я, совершенно точно ничего не запрещал. Собственно чувствовал, что когдато случится поймать тебя на этом, но не думал что это случится так быстро.
А что ты думаешь об Казахстане, когда он запрещает экспорт то того, то сего? Ты это предчуствуешь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2858
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 20:39
Цитата:
Потому что Путин согласен с Жозе Мануэлем Баррозу, который сформулировал: "Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".
Kairat stayer:
Сам В.Путин ранее говорил, что Россия отдельная цивилизация.
Сам В.Путин ранее говорил, что Россия отдельная цивилизация.
Потому что Путин согласен с Жозе Мануэлем Баррозу, который сформулировал: "Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 21:04
Цитата:
То же самое и с казахским языком. Если инвестор или богатый турист из России приезжает в Казахстан - все прекрасно его понимают на русском, сколько денег он привез... если казах едет на заработки или учебу в РФ - тоже никаких проблем, Россия даже хвалит казахов за такой особенно чистый русский язык. Но почему-то в магазинах знание русского языка хромает, сразу память отшибает, начинаются скандалы с записью на камеру. Было дело? Было... вот и в Украине так же... то что вы там с кем то по русски прекрасно друг друга поняли - еще не значит, что национализма и языкового вопроса там нет
[Исправлено: maxsaf, 13.03.2022 - 21:07]
Kairat stayer:
Отмечали, что никаких проблем по языковому вопросу не было, с гражданами общались на русском языке.
Отмечали, что никаких проблем по языковому вопросу не было, с гражданами общались на русском языке.
То же самое и с казахским языком. Если инвестор или богатый турист из России приезжает в Казахстан - все прекрасно его понимают на русском, сколько денег он привез... если казах едет на заработки или учебу в РФ - тоже никаких проблем, Россия даже хвалит казахов за такой особенно чистый русский язык. Но почему-то в магазинах знание русского языка хромает, сразу память отшибает, начинаются скандалы с записью на камеру. Было дело? Было... вот и в Украине так же... то что вы там с кем то по русски прекрасно друг друга поняли - еще не значит, что национализма и языкового вопроса там нет
[Исправлено: maxsaf, 13.03.2022 - 21:07]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 23:13
Цитата:
Mr_negotive: Любое кровавое преступление должно быть наказано.Вы случайно не на приказ стрелять на поражение без предупреждения намекаете?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 00:07
Цитата:
Дедушка на Байдена обиделся.Не обращай внимания.Русофобия и поклонение перед Западом - оно такое. Вот только непонятно - какой профит?!Потешить свои старческие комплексы?!
Don Julio:
Дедушка на Байдена обиделся.Не обращай внимания.Русофобия и поклонение перед Западом - оно такое. Вот только непонятно - какой профит?!Потешить свои старческие комплексы?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 01:32
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 11:11
Vit(Полноправные пользователи)Регистрация:09.02.12Сообщений:10940 Ваши вопросы редакции и сообществуОтправлено: 14.03.22 - 09:55#3750 Удивительно, вы удалили мой комент , на уважаемого пользователя. Почему я спрашивать не буду, знаю что спорить с админам нельзя. Редакция а вы точно идёте в правильном направлении?
И кто из нас ноет?!Что, не нравится?!
И кто из нас ноет?!Что, не нравится?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 11:32
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 11:40
А теперь у меня вопрос ко всем - а чего вы разнылись?! Ведь вас же раньше всё устраивало!Вам всё нравилось!Но стоило удалить, так почему-то сразу вопросы появились. Появилось нытьё.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 11:40
Цитата:
Выше же отмечал. что слово денацификация из официального обихода изымается.
Don Julio:
А ещё он говорил, что идёт спецоперация на Внакраине, по освобождению народа Внакраины от бандосов и нациков.
А ещё он говорил, что идёт спецоперация на Внакраине, по освобождению народа Внакраины от бандосов и нациков.
Выше же отмечал. что слово денацификация из официального обихода изымается.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 11:53
Цитата:
Всё к этому идёт-будет отдельной цивилизацией. Бойкот цивилизованных стран продолжается, обкладывают санкциями, заморозили более 400 миллиардов долларов. Уход из страны многих компании, уже более 200. Середине апреля возможен дефолт, те-же зарубежные аналитики прогнозируют, что во втором квартале текущего года экономика РФ снизиться на 35%, это уже нищета и рост цен. Торгов на этой неделе на фондовом рынке Московской бирже до конца недели не будет, значить чтобы как то удержать рубль производят интервенции валютой.
Война дорого обходится для страны, если затянется, тогда какие будут последствия? Но простой ядерный народ как говорил А. Венедиктов хочет пасть в эйфорию. Опять же если выйти из войны, ядерный народ не поймёт. Посмотрим как дальше сложатся обстоятельства.
таноми52:
Потому что Путин согласен с Жозе Мануэлем Баррозу, который сформулировал: "Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".
Потому что Путин согласен с Жозе Мануэлем Баррозу, который сформулировал: "Россия — это континент, который притворяется страной, Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией".
Всё к этому идёт-будет отдельной цивилизацией. Бойкот цивилизованных стран продолжается, обкладывают санкциями, заморозили более 400 миллиардов долларов. Уход из страны многих компании, уже более 200. Середине апреля возможен дефолт, те-же зарубежные аналитики прогнозируют, что во втором квартале текущего года экономика РФ снизиться на 35%, это уже нищета и рост цен. Торгов на этой неделе на фондовом рынке Московской бирже до конца недели не будет, значить чтобы как то удержать рубль производят интервенции валютой.
Война дорого обходится для страны, если затянется, тогда какие будут последствия? Но простой ядерный народ как говорил А. Венедиктов хочет пасть в эйфорию. Опять же если выйти из войны, ядерный народ не поймёт. Посмотрим как дальше сложатся обстоятельства.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 11:57
Цитата:
Отмечал ранее, в Украине нет языковой проблемы и националистов практически нет, от выражения денацификация отказываются.
maxsaf:
вот и в Украине так же... то что вы там с кем то по русски прекрасно друг друга поняли - еще не значит, что национализма и языкового вопроса там нет
вот и в Украине так же... то что вы там с кем то по русски прекрасно друг друга поняли - еще не значит, что национализма и языкового вопроса там нет
Отмечал ранее, в Украине нет языковой проблемы и националистов практически нет, от выражения денацификация отказываются.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16212
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 12:05
читать доморощенных диванных грамотеев интересно.
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