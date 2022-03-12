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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43763
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15791
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:40
#60
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15047
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:41
#61
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Цитата:
Артем Марусич:
Германия долгие годы выплачивала репарации (за обе войны). Россия тоже будет выплачивать долго и думаю, не только Украине, но и всем странам, которые сейчас тратят деньги на гуманитарную помощь беженцам.

А кому выплачивают репарации США, которые бомбили Югославию, Сирию, Ливию, Ирак, Иран? Или там были другие, "демократические", бомбы и жертвы только ради свободы и "этодругое"? Да те же яйца, только в профиль. В этом случае разница одна - Россия первая нанесла превентивный удар. Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории. Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15791
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:44
#62
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Цитата:
Victor Yang:
Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории.

Так и есть

Цитата:
Victor Yang:
Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.

Точно посередине остановиться не получится.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15047
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:50
#63
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Цитата:
maxsaf:
Ютуб все. Даже новости нормально посмотреть негде. Лента.ру и та накрылась. Теперь буду смотреть только то что разрешено. И буду медленно меняться, наблюдайте...

Теперь ролики на Ютуб будут выходить только на языке Эзопа. Демократическая свобода слова - она такая свободная!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16206
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 09:17
#64
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Цитата:
maxsaf:
Лента.ру и та накрылась


у нас работает.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2857
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 09:25
#65
Комментарий удален модератором.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
314
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 09:44
#66
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Цитата:
alex_60:
народ России выбрал Президента. он отвечает за все все в стране в том числе и за ее будущее. так что иди лесом. со своими иллюзиями.


Сколько угодно пусть выбирает, а теперь пусть отвечает качеством своей жизни за свой же выбор почти перед всем миром. Его же выбор. Всего лишь.
Так что сам иди лесом, путиноид, со своими иллюзиями)))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15791
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 09:57
#67
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Цитата:
Mr_negotive:
Сколько угодно пусть выбирает, а теперь пусть отвечает качеством своей жизни за свой же выбор почти перед всем миром. Его же выбор. Всего лишь. Так что сам иди лесом, путиноид, со своими иллюзиями)))

Вы за 30 лет ни разу на выборы не ходили? :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15791
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:00
#68
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15791
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:02
#69
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Цитата:
alex_60:
у нас работает.

Так а я о чем - за мою психику переживают :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10938
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:06
#70
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15791
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:10
#71
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Цитата:
Vit:
Он по-любому должен писать что Россия плохая а бандеры хорошие и Крым надо вернуть

А вариант молчать не рассматривался?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10938
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:13
#72
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Цитата:
maxsaf:
Нет. Не рассматривается. Могут онулировать грин карту)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2828
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:22
#73
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Цитата:
maxsaf:
мож он байрактары закупает


Как пишет пресса: - племянника его арестовали когда он хотел вылететь в Турцию,- и в это время там находиться его дядя, якобы для участия в каком то дип.форуме, но в то же время его нет в списках приглашённых - очевидно КНБ что то знает, для чего они там собираются.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16206
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:24
#74
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Цитата:
Артем Марусич:
Я публично выражаю ненависть к тем, кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину.


выразил ненависть , как Уважаемый кем то пользователь.
и дальше что.
ни один из форумчан тебя не поддержал.
в твоей поддержке фашизма.
ни о чем тебе не говорит?
но вот почему то кто тебе ответил на эту ненависть,
ты даже ответы не все можешь прочитать.
может тебе стоит хоть немного задуматься?
и отказаться добровольно от своего звания?
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