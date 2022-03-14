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≡ Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43763
Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в Украину
Отправлено: 14.03.22 - 09:14
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Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований лекарств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные препараты. Груз отправляется двумя рейсами 14 и 15 марта.


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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
764
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 09:14
#1
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Это Эйр Астана дорогая. Даже тот же Арыстан резко цены поднял до Алматы. Нам бы побольше конкуренции.
А почему не транспортным самолетом. Или планируется снова вывозить людей
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15791
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 10:08
#2
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Это первая партия гуманитарной помощи, или ранее и на Донбасс лекарства отправляли?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2725
Re: Гуманитарный груз с лекарствами из Казахстана отправили в...
Отправлено: 14.03.22 - 10:23
#3
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Цитата:
поместили в грузовой отсек воздушного судна четыре контейнера с лекарствами весом по несколько тонн каждый всего за 20 минут.

Зато на Донбасс, по-моему, за 8 ЛЕТ не загрузили ни тонны. Страна двойных стандартов.
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