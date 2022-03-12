Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43763
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
Читать новость
Читать новость
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:40
Комментарий удален модератором.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:41
Цитата:
А кому выплачивают репарации США, которые бомбили Югославию, Сирию, Ливию, Ирак, Иран? Или там были другие, "демократические", бомбы и жертвы только ради свободы и "этодругое"? Да те же яйца, только в профиль. В этом случае разница одна - Россия первая нанесла превентивный удар. Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории. Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.
Артем Марусич:
Германия долгие годы выплачивала репарации (за обе войны). Россия тоже будет выплачивать долго и думаю, не только Украине, но и всем странам, которые сейчас тратят деньги на гуманитарную помощь беженцам.
Германия долгие годы выплачивала репарации (за обе войны). Россия тоже будет выплачивать долго и думаю, не только Украине, но и всем странам, которые сейчас тратят деньги на гуманитарную помощь беженцам.
А кому выплачивают репарации США, которые бомбили Югославию, Сирию, Ливию, Ирак, Иран? Или там были другие, "демократические", бомбы и жертвы только ради свободы и "этодругое"? Да те же яйца, только в профиль. В этом случае разница одна - Россия первая нанесла превентивный удар. Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории. Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:44
Цитата:
Так и есть
Цитата:
Точно посередине остановиться не получится.
Victor Yang:
Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории.
Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории.
Так и есть
Цитата:
Victor Yang:
Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.
Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.
Точно посередине остановиться не получится.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:50
Цитата:
Теперь ролики на Ютуб будут выходить только на языке Эзопа. Демократическая свобода слова - она такая свободная!
maxsaf:
Ютуб все. Даже новости нормально посмотреть негде. Лента.ру и та накрылась. Теперь буду смотреть только то что разрешено. И буду медленно меняться, наблюдайте...
Ютуб все. Даже новости нормально посмотреть негде. Лента.ру и та накрылась. Теперь буду смотреть только то что разрешено. И буду медленно меняться, наблюдайте...
Теперь ролики на Ютуб будут выходить только на языке Эзопа. Демократическая свобода слова - она такая свободная!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16206
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 09:17
Цитата:
у нас работает.
maxsaf:
Лента.ру и та накрылась
Лента.ру и та накрылась
у нас работает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2857
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 09:25
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 314
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 09:44
Цитата:
Сколько угодно пусть выбирает, а теперь пусть отвечает качеством своей жизни за свой же выбор почти перед всем миром. Его же выбор. Всего лишь.
Так что сам иди лесом, путиноид, со своими иллюзиями)))
alex_60:
народ России выбрал Президента. он отвечает за все все в стране в том числе и за ее будущее. так что иди лесом. со своими иллюзиями.
народ России выбрал Президента. он отвечает за все все в стране в том числе и за ее будущее. так что иди лесом. со своими иллюзиями.
Сколько угодно пусть выбирает, а теперь пусть отвечает качеством своей жизни за свой же выбор почти перед всем миром. Его же выбор. Всего лишь.
Так что сам иди лесом, путиноид, со своими иллюзиями)))
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 09:57
Цитата:
Вы за 30 лет ни разу на выборы не ходили?
Mr_negotive:
Сколько угодно пусть выбирает, а теперь пусть отвечает качеством своей жизни за свой же выбор почти перед всем миром. Его же выбор. Всего лишь. Так что сам иди лесом, путиноид, со своими иллюзиями)))
Сколько угодно пусть выбирает, а теперь пусть отвечает качеством своей жизни за свой же выбор почти перед всем миром. Его же выбор. Всего лишь. Так что сам иди лесом, путиноид, со своими иллюзиями)))
Вы за 30 лет ни разу на выборы не ходили?
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:00
Комментарий удален модератором.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:02
Цитата:
Так а я о чем - за мою психику переживают
alex_60:
у нас работает.
у нас работает.
Так а я о чем - за мою психику переживают
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:06
Комментарий удален модератором.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:10
Цитата:
А вариант молчать не рассматривался?
Vit:
Он по-любому должен писать что Россия плохая а бандеры хорошие и Крым надо вернуть
Он по-любому должен писать что Россия плохая а бандеры хорошие и Крым надо вернуть
А вариант молчать не рассматривался?
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:13
Цитата:
maxsaf:Нет. Не рассматривается. Могут онулировать грин карту)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2828
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:22
Цитата:
Как пишет пресса: - племянника его арестовали когда он хотел вылететь в Турцию,- и в это время там находиться его дядя, якобы для участия в каком то дип.форуме, но в то же время его нет в списках приглашённых - очевидно КНБ что то знает, для чего они там собираются.
maxsaf:
мож он байрактары закупает
мож он байрактары закупает
Как пишет пресса: - племянника его арестовали когда он хотел вылететь в Турцию,- и в это время там находиться его дядя, якобы для участия в каком то дип.форуме, но в то же время его нет в списках приглашённых - очевидно КНБ что то знает, для чего они там собираются.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16206
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 10:24
Цитата:
выразил ненависть , как Уважаемый кем то пользователь.
и дальше что.
ни один из форумчан тебя не поддержал.
в твоей поддержке фашизма.
ни о чем тебе не говорит?
но вот почему то кто тебе ответил на эту ненависть,
ты даже ответы не все можешь прочитать.
может тебе стоит хоть немного задуматься?
и отказаться добровольно от своего звания?
Артем Марусич:
Я публично выражаю ненависть к тем, кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину.
Я публично выражаю ненависть к тем, кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину.
выразил ненависть , как Уважаемый кем то пользователь.
и дальше что.
ни один из форумчан тебя не поддержал.
в твоей поддержке фашизма.
ни о чем тебе не говорит?
но вот почему то кто тебе ответил на эту ненависть,
ты даже ответы не все можешь прочитать.
может тебе стоит хоть немного задуматься?
и отказаться добровольно от своего звания?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 85
|Зарегистрированные пользователи: serg kost, гражданин СССР
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать