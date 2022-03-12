Отправлено: - 08:41

Артем Марусич:

Германия долгие годы выплачивала репарации (за обе войны). Россия тоже будет выплачивать долго и думаю, не только Украине, но и всем странам, которые сейчас тратят деньги на гуманитарную помощь беженцам.

Цитата:А кому выплачивают репарации США, которые бомбили Югославию, Сирию, Ливию, Ирак, Иран? Или там были другие, "демократические", бомбы и жертвы только ради свободы и "этодругое"? Да те же яйца, только в профиль. В этом случае разница одна - Россия первая нанесла превентивный удар. Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории. Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.