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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43762
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:40
#60
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Наверное через годик тоже буду всех русских ненавидеть, как Марусич. :lol: (шутка, но блин реально к этому поддталкивают со всех сторон)

[Исправлено: maxsaf, 14.03.2022 - 08:42]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15046
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:41
#61
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Цитата:
Артем Марусич:
Германия долгие годы выплачивала репарации (за обе войны). Россия тоже будет выплачивать долго и думаю, не только Украине, но и всем странам, которые сейчас тратят деньги на гуманитарную помощь беженцам.

А кому выплачивают репарации США, которые бомбили Югославию, Сирию, Ливию, Ирак, Иран? Или там были другие, "демократические", бомбы и жертвы только ради свободы и "этодругое"? Да те же яйца, только в профиль. В этом случае разница одна - Россия первая нанесла превентивный удар. Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории. Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:44
#62
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Цитата:
Victor Yang:
Это геополитические шахматы - и тут нет плохих или хороших - это игра РФ и США за подконтрольные территории.

Так и есть

Цитата:
Victor Yang:
Хотя в данном случае Россия хочет всего лишь нейтралитета Украины, а не её контроля.

Точно посередине остановиться не получится.
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