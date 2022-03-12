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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43762
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
260
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 02:07
#45
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Ну, Китай канеш не то, чтоб нормальная страна, но она хотя бы нас пока что не разбомбила за ОДКБ… Сегодня это уже можно считать нормальностью.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 02:40
#46
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Цитата:
Артем Марусич:
В нашем веке концепция бактериологического оружия отсутствует как таковая.

Цитата:
Артем Марусич:
кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину

В нашем веке концепция "бомбить страну" отсутствует как таковая. Бомбят конкретные обьекты, которые попали в круг интересов. Бомбить пустое поле нецелесообразно. Другое дело, когда эти интересующие военные обьекты, будь то транспорт, вооружение или склады боеприпасов - специально тащат в жилые кварталы, возможно именно с целью получить сопутствующие жертвы. И они их получают. А если не получают, то сами производят, чтобы потом свалить все на врага и раструбить это в новостях, потому что концепция правды в наше время тоже отсутствует.

[Исправлено: maxsaf, 14.03.2022 - 02:40]
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
260
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 04:05
#47
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Цитата:
maxsaf:
В нашем веке концепция "бомбить страну" отсутствует как таковая. Бомбят конкретные обьекты, которые попали в круг интересов. Бомбить пустое поле нецелесообразно. Другое дело, когда эти интересующие военные обьекты, будь то транспорт, вооружение или склады боеприпасов - специально тащат в жилые кварталы, возможно именно с целью получить сопутствующие жертвы. И они их получают. А если не получают, то сами производят, чтобы потом свалить все на врага и раструбить это в новостях, потому что концепция правды в наше время тоже отсутствует.

В Костанае наверное тоже укропы взяли и прям в районах города поставили нефтебазу, уговорили Кима ТРЦ рядом поставить, Архимеда - у аэропорта жилой мкр отстроить, а начали еще в союзе, военный городок городом обстраивать… А рядом с ЖД путями, еще и вокзал поставили, чтоб когда товарняк обстреливали, в эвакуационные поезда прилетало.

Когда РФ начнет наступать на Костанай, чтоб защитить русских, нам это все нужно будет в степи отстроить? Вы думаете, регулярная армия государства сидит гдет в центре ничего? Без воды, света, канализации? Есть канеш пограничники, может пару секретных объектов, а остальная армая? Ей нужно будет юрты быстренько закупить и бежать в степь их ставить?

Естественно, те части которые были в городах - укрепятся в них. А как должна действовать армия для защиты города? Застрелиться? Сдать город?
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
260
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 04:19
#48
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P.S. Я бы на месте Архимеда, уже сейчас бы просил Токаева и КНБ заняться созданием фортификационных сооружений на М 36 и в Костанае. Закупить современные средства ПВО в города (да, ПВО тоже стоит в городах, оно создано не для того, чтоб степь охранять, а небо над городами в том числе). Нужно наглядно показать, что оружия достаточно, чтоб в случае нападения, враг знал, что потеряет значительный % своей техники. Благо в Украине российская армия значительно уменьшилась и время такое, что накляньчить техники будет проще.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16203
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 04:36
#49
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ничего нового, восемь лет поддерживать фашистов, бомбящих Донбасс, убивая мирных жителей, устроивших геноцид, естественно не проходит даром. поэтому ждать иных мыслей не приходится.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
260
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 04:50
#50
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Цитата:
alex_60:
ничего нового, восемь лет поддерживать фашистов, бомбящих Донбасс, убивая мирных жителей, устроивших геноцид, естественно не проходит даром. поэтому ждать иных мыслей не приходится.

Ну так, Россия 8 лет накачивала Л/ДНР оружием и военными, которые стреляли в Украинцев. Что должна была делать Украина? Отдать пару областей РФ без боя? Предложить еще пару областей? Удалить свое государство? Нет, воевали. Как РФ воевала два раза по пять лет в Чечне.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
260
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 04:51
#51
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P.S. Не уверен, что два раза по пять лет, но долго.

P.S.S. То, что есть в реальности, вы можете найти на ютубе: пленных, разбитые колонны, разрушенные дома, людей в бомбоубежищах, убитых солдат, летящие ракеты. Хотя прошло всего 18 дней. Покажите пожалуйста видео с бесчинствами фашистов за предыдущие 8 лет? Может, суд по правам человека об этом знает чего? Было хоть одно преступление расследовано? Кто был судья? Путин?

[Исправлено: Артем Марусич, 14.03.2022 - 04:58]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 04:55
#52
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Цитата:
Артем Марусич:
Отдать пару областей РФ без боя? Предложить еще пару областей? Удалить свое государство? Нет, воевали.

Ну а за Крым че не воевали?
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
260
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 05:00
#53
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Цитата:
maxsaf:
Ну а за Крым че не воевали?

Главнокомандующий бежал. Протесты в стране перерастали в гражданскую войну, РФ обернулась за два дня, а на ядерную державу никто никогда нападать не станет.

[Исправлено: Артем Марусич, 14.03.2022 - 05:01]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16203
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 06:41
#54
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Цитата:
Артем Марусич:
Л/ДНР оружием и военными, которые стреляли в Украинцев. Что должна была делать Украина


на Донбассе японцы что ли живут?
в 2014 году Украина как независимое государство перестало существовать, в результате военного переворота устроенного сшашистами, 52 штат появился.
от фашистов которого защищались жители Донбасса.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
826
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 07:23
#55
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Цитата:
Артем Марусич:
Когда РФ начнет наступать на Костанай

Это в госдеповской методичке тебе написали?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16203
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 07:24
#56
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Цитата:
Артем Марусич:
То, что есть в реальности, вы можете найти на ютубе


ютуб, помойка всемирная фейков про
спецоперацию.

Цитата:
Артем Марусич:
Покажите пожалуйста видео с бесчинствами фашистов за предыдущие 8 лет


грин карта вам похоже глаза затуманила. отрабатывать надо.
не видите, значит не хотите видеть правду.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
826
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 07:27
#57
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Цитата:
Артем Марусич:
P.S. Я бы на месте Архимеда, уже сейчас бы просил Токаева и КНБ заняться созданием фортификационных сооружений

Пока еще Вы на своем месте - месте никому не нужного мигранта, вынужденного нести русофобский бред, что бы хоть как-то существовать. Американская мечта оказалась иллюзией)))

[Исправлено: гражданин СССР, 14.03.2022 - 07:34]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15046
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 07:53
#58
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Цитата:
Артем Марусич:
То, что есть в реальности, вы можете найти на ютубе: пленных, разбитые колонны, разрушенные дома, людей в бомбоубежищах, убитых солдат, летящие ракеты

Систематическая ошибка выжившего? Не, не слышал.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 08:37
#59
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Цитата:
alex_60:
ютуб, помойка всемирная фейков про спецоперацию.

Ютуб все. Даже новости нормально посмотреть негде. Лента.ру и та накрылась. Теперь буду смотреть только то что разрешено. И буду медленно меняться, наблюдайте... :oops:
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