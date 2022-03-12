Отправлено: - 04:05

maxsaf:

В нашем веке концепция "бомбить страну" отсутствует как таковая. Бомбят конкретные обьекты, которые попали в круг интересов. Бомбить пустое поле нецелесообразно. Другое дело, когда эти интересующие военные обьекты, будь то транспорт, вооружение или склады боеприпасов - специально тащат в жилые кварталы, возможно именно с целью получить сопутствующие жертвы. И они их получают. А если не получают, то сами производят, чтобы потом свалить все на врага и раструбить это в новостях, потому что концепция правды в наше время тоже отсутствует.

Цитата:В Костанае наверное тоже укропы взяли и прям в районах города поставили нефтебазу, уговорили Кима ТРЦ рядом поставить, Архимеда - у аэропорта жилой мкр отстроить, а начали еще в союзе, военный городок городом обстраивать… А рядом с ЖД путями, еще и вокзал поставили, чтоб когда товарняк обстреливали, в эвакуационные поезда прилетало.Когда РФ начнет наступать на Костанай, чтоб защитить русских, нам это все нужно будет в степи отстроить? Вы думаете, регулярная армия государства сидит гдет в центре ничего? Без воды, света, канализации? Есть канеш пограничники, может пару секретных объектов, а остальная армая? Ей нужно будет юрты быстренько закупить и бежать в степь их ставить?Естественно, те части которые были в городах - укрепятся в них. А как должна действовать армия для защиты города? Застрелиться? Сдать город?