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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
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Я робот(Пользователи)
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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 02:07
Ну, Китай канеш не то, чтоб нормальная страна, но она хотя бы нас пока что не разбомбила за ОДКБ… Сегодня это уже можно считать нормальностью.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 02:40
Цитата:
Цитата:
В нашем веке концепция "бомбить страну" отсутствует как таковая. Бомбят конкретные обьекты, которые попали в круг интересов. Бомбить пустое поле нецелесообразно. Другое дело, когда эти интересующие военные обьекты, будь то транспорт, вооружение или склады боеприпасов - специально тащат в жилые кварталы, возможно именно с целью получить сопутствующие жертвы. И они их получают. А если не получают, то сами производят, чтобы потом свалить все на врага и раструбить это в новостях, потому что концепция правды в наше время тоже отсутствует.
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2022 - 02:40]
Артем Марусич:
В нашем веке концепция бактериологического оружия отсутствует как таковая.
В нашем веке концепция бактериологического оружия отсутствует как таковая.
Цитата:
Артем Марусич:
кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину
кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину
В нашем веке концепция "бомбить страну" отсутствует как таковая. Бомбят конкретные обьекты, которые попали в круг интересов. Бомбить пустое поле нецелесообразно. Другое дело, когда эти интересующие военные обьекты, будь то транспорт, вооружение или склады боеприпасов - специально тащат в жилые кварталы, возможно именно с целью получить сопутствующие жертвы. И они их получают. А если не получают, то сами производят, чтобы потом свалить все на врага и раструбить это в новостях, потому что концепция правды в наше время тоже отсутствует.
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2022 - 02:40]
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 04:05
Цитата:
В Костанае наверное тоже укропы взяли и прям в районах города поставили нефтебазу, уговорили Кима ТРЦ рядом поставить, Архимеда - у аэропорта жилой мкр отстроить, а начали еще в союзе, военный городок городом обстраивать… А рядом с ЖД путями, еще и вокзал поставили, чтоб когда товарняк обстреливали, в эвакуационные поезда прилетало.
Когда РФ начнет наступать на Костанай, чтоб защитить русских, нам это все нужно будет в степи отстроить? Вы думаете, регулярная армия государства сидит гдет в центре ничего? Без воды, света, канализации? Есть канеш пограничники, может пару секретных объектов, а остальная армая? Ей нужно будет юрты быстренько закупить и бежать в степь их ставить?
Естественно, те части которые были в городах - укрепятся в них. А как должна действовать армия для защиты города? Застрелиться? Сдать город?
maxsaf:
В нашем веке концепция "бомбить страну" отсутствует как таковая. Бомбят конкретные обьекты, которые попали в круг интересов. Бомбить пустое поле нецелесообразно. Другое дело, когда эти интересующие военные обьекты, будь то транспорт, вооружение или склады боеприпасов - специально тащат в жилые кварталы, возможно именно с целью получить сопутствующие жертвы. И они их получают. А если не получают, то сами производят, чтобы потом свалить все на врага и раструбить это в новостях, потому что концепция правды в наше время тоже отсутствует.
В нашем веке концепция "бомбить страну" отсутствует как таковая. Бомбят конкретные обьекты, которые попали в круг интересов. Бомбить пустое поле нецелесообразно. Другое дело, когда эти интересующие военные обьекты, будь то транспорт, вооружение или склады боеприпасов - специально тащат в жилые кварталы, возможно именно с целью получить сопутствующие жертвы. И они их получают. А если не получают, то сами производят, чтобы потом свалить все на врага и раструбить это в новостях, потому что концепция правды в наше время тоже отсутствует.
В Костанае наверное тоже укропы взяли и прям в районах города поставили нефтебазу, уговорили Кима ТРЦ рядом поставить, Архимеда - у аэропорта жилой мкр отстроить, а начали еще в союзе, военный городок городом обстраивать… А рядом с ЖД путями, еще и вокзал поставили, чтоб когда товарняк обстреливали, в эвакуационные поезда прилетало.
Когда РФ начнет наступать на Костанай, чтоб защитить русских, нам это все нужно будет в степи отстроить? Вы думаете, регулярная армия государства сидит гдет в центре ничего? Без воды, света, канализации? Есть канеш пограничники, может пару секретных объектов, а остальная армая? Ей нужно будет юрты быстренько закупить и бежать в степь их ставить?
Естественно, те части которые были в городах - укрепятся в них. А как должна действовать армия для защиты города? Застрелиться? Сдать город?
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 04:19
P.S. Я бы на месте Архимеда, уже сейчас бы просил Токаева и КНБ заняться созданием фортификационных сооружений на М 36 и в Костанае. Закупить современные средства ПВО в города (да, ПВО тоже стоит в городах, оно создано не для того, чтоб степь охранять, а небо над городами в том числе). Нужно наглядно показать, что оружия достаточно, чтоб в случае нападения, враг знал, что потеряет значительный % своей техники. Благо в Украине российская армия значительно уменьшилась и время такое, что накляньчить техники будет проще.
a
(Полноправные пользователи)
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- 16201
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 04:36
ничего нового, восемь лет поддерживать фашистов, бомбящих Донбасс, убивая мирных жителей, устроивших геноцид, естественно не проходит даром. поэтому ждать иных мыслей не приходится.
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 04:50
Цитата:
Ну так, Россия 8 лет накачивала Л/ДНР оружием и военными, которые стреляли в Украинцев. Что должна была делать Украина? Отдать пару областей РФ без боя? Предложить еще пару областей? Удалить свое государство? Нет, воевали. Как РФ воевала два раза по пять лет в Чечне.
alex_60:
ничего нового, восемь лет поддерживать фашистов, бомбящих Донбасс, убивая мирных жителей, устроивших геноцид, естественно не проходит даром. поэтому ждать иных мыслей не приходится.
ничего нового, восемь лет поддерживать фашистов, бомбящих Донбасс, убивая мирных жителей, устроивших геноцид, естественно не проходит даром. поэтому ждать иных мыслей не приходится.
Ну так, Россия 8 лет накачивала Л/ДНР оружием и военными, которые стреляли в Украинцев. Что должна была делать Украина? Отдать пару областей РФ без боя? Предложить еще пару областей? Удалить свое государство? Нет, воевали. Как РФ воевала два раза по пять лет в Чечне.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 04:51
P.S. Не уверен, что два раза по пять лет, но долго.
P.S.S. То, что есть в реальности, вы можете найти на ютубе: пленных, разбитые колонны, разрушенные дома, людей в бомбоубежищах, убитых солдат, летящие ракеты. Хотя прошло всего 18 дней. Покажите пожалуйста видео с бесчинствами фашистов за предыдущие 8 лет? Может, суд по правам человека об этом знает чего? Было хоть одно преступление расследовано? Кто был судья? Путин?
[Исправлено: Артем Марусич, 14.03.2022 - 04:58]
P.S.S. То, что есть в реальности, вы можете найти на ютубе: пленных, разбитые колонны, разрушенные дома, людей в бомбоубежищах, убитых солдат, летящие ракеты. Хотя прошло всего 18 дней. Покажите пожалуйста видео с бесчинствами фашистов за предыдущие 8 лет? Может, суд по правам человека об этом знает чего? Было хоть одно преступление расследовано? Кто был судья? Путин?
[Исправлено: Артем Марусич, 14.03.2022 - 04:58]
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 04:55
Цитата:
Ну а за Крым че не воевали?
Артем Марусич:
Отдать пару областей РФ без боя? Предложить еще пару областей? Удалить свое государство? Нет, воевали.
Отдать пару областей РФ без боя? Предложить еще пару областей? Удалить свое государство? Нет, воевали.
Ну а за Крым че не воевали?
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 05:00
Цитата:
Главнокомандующий бежал. Протесты в стране перерастали в гражданскую войну, РФ обернулась за два дня, а на ядерную державу никто никогда нападать не станет.
[Исправлено: Артем Марусич, 14.03.2022 - 05:01]
maxsaf:
Ну а за Крым че не воевали?
Ну а за Крым че не воевали?
Главнокомандующий бежал. Протесты в стране перерастали в гражданскую войну, РФ обернулась за два дня, а на ядерную державу никто никогда нападать не станет.
[Исправлено: Артем Марусич, 14.03.2022 - 05:01]
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