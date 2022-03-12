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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43762
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
255
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 02:07
#45
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Ну, Китай канеш не то, чтоб нормальная страна, но она хотя бы нас пока что не разбомбила за ОДКБ… Сегодня это уже можно считать нормальностью.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15782
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 02:40
#46
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Цитата:
Артем Марусич:
В нашем веке концепция бактериологического оружия отсутствует как таковая.

Цитата:
Артем Марусич:
кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину

В нашем веке концепция "бомбить страну" отсутствует как таковая. Бомбят конкретные обьекты, которые попали в круг интересов. Бомбить пустое поле нецелесообразно. Другое дело, когда эти интересующие военные обьекты, будь то транспорт, вооружение или склады боеприпасов - специально тащат в жилые кварталы, возможно именно с целью получить сопутствующие жертвы. И они их получают. А если не получают, то сами производят, чтобы потом свалить все на врага и раструбить это в новостях, потому что концепция правды в наше время тоже отсутствует.

[Исправлено: maxsaf, 14.03.2022 - 02:40]
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