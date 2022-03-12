Отправлено: - 02:40

Артем Марусич:

В нашем веке концепция бактериологического оружия отсутствует как таковая.

Артем Марусич:

кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину

[Исправлено: maxsaf, 14.03.2022 - 02:40]

Цитата:Цитата:В нашем веке концепция "бомбить страну" отсутствует как таковая. Бомбят конкретные обьекты, которые попали в круг интересов. Бомбить пустое поле нецелесообразно. Другое дело, когда эти интересующие военные обьекты, будь то транспорт, вооружение или склады боеприпасов - специально тащат в жилые кварталы, возможно именно с целью получить сопутствующие жертвы. И они их получают. А если не получают, то сами производят, чтобы потом свалить все на врага и раструбить это в новостях, потому что концепция правды в наше время тоже отсутствует.