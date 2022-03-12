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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43762
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 790
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 15:34
Цитата:
Всмысле он уже-не-Елбасы!?
И как давно?
Цитата:
Помню в аналогичной ситуации, НАН, не полетел в Беловежскую Пущу.
А здесь воно-чо!
Склоняют...
ACROS:
Вообще то он ПЕНСИОНЕР и на "ЗАСЛУЖЕННОМ "отдыхе.
Вообще то он ПЕНСИОНЕР и на "ЗАСЛУЖЕННОМ "отдыхе.
Всмысле он уже-не-Елбасы!?
И как давно?
Цитата:
ACROS:
По неофициальной версии : - вместе с самим ЭРДОГАНОМ якобы, звонят и Путину и Зеленскому, склоняют их к мирному решению вопроса
По неофициальной версии : - вместе с самим ЭРДОГАНОМ якобы, звонят и Путину и Зеленскому, склоняют их к мирному решению вопроса
Помню в аналогичной ситуации, НАН, не полетел в Беловежскую Пущу.
А здесь воно-чо!
Склоняют...
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1770
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 15:36
А можно ли считать "языком ненависти" то, что здесь выкладывают записные русофобы, с молчаливого согласия редакции? Или люди "высказывают мнение"?!
ПыСы. Оставайтесь беспристрастными.Делайте свою работу профессионально!
ПыСы. Оставайтесь беспристрастными.Делайте свою работу профессионально!
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 15:44
Цитата:
а мои из Лельчицкого района, д.Данилевичи.
Надо дядьке написать, спросить про обстановку.
[Исправлено: yudjin, 13.03.2022 - 15:45]
serg kost:
Речицкий район, Глыбовский сельсовет, деревня Доброволец
Речицкий район, Глыбовский сельсовет, деревня Доброволец
а мои из Лельчицкого района, д.Данилевичи.
Надо дядьке написать, спросить про обстановку.
[Исправлено: yudjin, 13.03.2022 - 15:45]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 199
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 15:57
Цитата:
Шире надо на жизнь смотреть.
В Германии с 1933 по 1945 годы немцы тоже считали, что у них нормальная жизнь, что они живут хорошо и правильно... А их мужья, отцы и сыновья бьются на Востоке с варварами... Пока им в 1945 году не показали, что творили их мужики в СССР.
Так и на Украине. Их пропаганда своему населению вбивает в головы те же самые идеи на тему "Украина по над усе!", а на Востоке их мужья, сыновья и отцы воюют против "особей" по выражению Зеленского. Параллельно украинская власть готовит свою территорию под размещение сшанских/НАТОвских военных баз, пугая Европу "страшными" русскими. США очень "обиделись" на Россию за то, что та не дала им возможности заселить Крым своим флотом... Но продолжали усиленно накачивать ВСУ оружием и своими инструкторами...
Ситуация абсолютно идентичная ситуации в Европе перед началом второй мировой.
Только сейчас Россия не стала дожидаться, когда Украина под давлением США нападёт, как Германия напала в июне 1941 года, а сама начала зачистку Украины от нацизма, как зачищала Германию с мая 1945 года.
Разумеется, Европе и США это не нравится. В 1945 году объединённая под властью Гитлера Европа проиграла Советскому Союзу, а США от нападения на СССР удержало только появление и нас атомной бомбы.
Сейчас они хотели взять реванш. Но Россия сорвала все их планы. Вот они и беснуются.
сайлау курманов:
на Украине установилась вроде нормальная жизнь
на Украине установилась вроде нормальная жизнь
Шире надо на жизнь смотреть.
В Германии с 1933 по 1945 годы немцы тоже считали, что у них нормальная жизнь, что они живут хорошо и правильно... А их мужья, отцы и сыновья бьются на Востоке с варварами... Пока им в 1945 году не показали, что творили их мужики в СССР.
Так и на Украине. Их пропаганда своему населению вбивает в головы те же самые идеи на тему "Украина по над усе!", а на Востоке их мужья, сыновья и отцы воюют против "особей" по выражению Зеленского. Параллельно украинская власть готовит свою территорию под размещение сшанских/НАТОвских военных баз, пугая Европу "страшными" русскими. США очень "обиделись" на Россию за то, что та не дала им возможности заселить Крым своим флотом... Но продолжали усиленно накачивать ВСУ оружием и своими инструкторами...
Ситуация абсолютно идентичная ситуации в Европе перед началом второй мировой.
Только сейчас Россия не стала дожидаться, когда Украина под давлением США нападёт, как Германия напала в июне 1941 года, а сама начала зачистку Украины от нацизма, как зачищала Германию с мая 1945 года.
Разумеется, Европе и США это не нравится. В 1945 году объединённая под властью Гитлера Европа проиграла Советскому Союзу, а США от нападения на СССР удержало только появление и нас атомной бомбы.
Сейчас они хотели взять реванш. Но Россия сорвала все их планы. Вот они и беснуются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 824
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 16:57
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 17:09
для упоротой фэйк-ньюс вчкушки...
Достаточно зайти в белорусские сми....
Некоторые Telegram-каналы и западные СМИ утверждают, что телами российских солдат, которые погибли во время спецоперации на Украине, заполнены все белорусские морги.
Что говорят сотрудники медучреждений?
"Телами российских солдат забиты все белорусские морги – такими заголовками пестрят многие западные СМИ", - рассказали в эфире "Беларусь 1"."Есть камера хранения, вот холодильная камера, которая рассчитана на три тела", - пояснил сотрудник Мозырского межрайонного патологоанатомического отделения.
По его словам, морг обслуживает Мозырь и еще семь районов Гомельской области. Сейчас в помещениях находится несколько тел.По словам начальника Гомельского областного клинического патологоанатомического бюро Алексея Логвинцова, никаких мобильных крематориев, где якобы сжигают тела российских военнослужащих, в регионе нет.
"Насколько я знаю, в службе ЖКХ Гомельской области крематории как таковые в принципе отсутствуют. И построить такое здание, сооружение, предприятие за такой короткий срок, мне кажется, невозможно", - сказал он.Логвинцов отметил, что к нему и его коллегам с просьбами прокомментировать "массовые захоронения" российских солдат, участвовавших в спецоперации на Украине, западные журналисты не обращались.
МИНСК, 12 мар – Sputnik.
Достаточно зайти в белорусские сми....
Некоторые Telegram-каналы и западные СМИ утверждают, что телами российских солдат, которые погибли во время спецоперации на Украине, заполнены все белорусские морги.
Что говорят сотрудники медучреждений?
"Телами российских солдат забиты все белорусские морги – такими заголовками пестрят многие западные СМИ", - рассказали в эфире "Беларусь 1"."Есть камера хранения, вот холодильная камера, которая рассчитана на три тела", - пояснил сотрудник Мозырского межрайонного патологоанатомического отделения.
По его словам, морг обслуживает Мозырь и еще семь районов Гомельской области. Сейчас в помещениях находится несколько тел.По словам начальника Гомельского областного клинического патологоанатомического бюро Алексея Логвинцова, никаких мобильных крематориев, где якобы сжигают тела российских военнослужащих, в регионе нет.
"Насколько я знаю, в службе ЖКХ Гомельской области крематории как таковые в принципе отсутствуют. И построить такое здание, сооружение, предприятие за такой короткий срок, мне кажется, невозможно", - сказал он.Логвинцов отметил, что к нему и его коллегам с просьбами прокомментировать "массовые захоронения" российских солдат, участвовавших в спецоперации на Украине, западные журналисты не обращались.
МИНСК, 12 мар – Sputnik.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 17:25
Цитата:
Тут отдельные товарищи говорили, мол у РФ подушка безопасности есть. Однако, в реалиях умные грамотеи Центробанка, ранее до проведения спецоперации не перекинули валютные резервы в свои банки.
Теперь из замороженных активов США и Запад хотят 300 миллиардов отдать Украине, для восстановления страны посмотрим.
ПолиграфЪ Боярышников:
Даже конфискованные российские золотовалютные запасы на восстановление Украины не нужны
Даже конфискованные российские золотовалютные запасы на восстановление Украины не нужны
Тут отдельные товарищи говорили, мол у РФ подушка безопасности есть. Однако, в реалиях умные грамотеи Центробанка, ранее до проведения спецоперации не перекинули валютные резервы в свои банки.
Теперь из замороженных активов США и Запад хотят 300 миллиардов отдать Украине, для восстановления страны посмотрим.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 17:29
Теперь из замороженных активов США и Запад хотят 300 миллиардов отдать Украине, для восстановления страны посмотрим.
Вот, русофобы, что творят, отдельную цивизилацию душат, ещё санкциями давят.
Вот, русофобы, что творят, отдельную цивизилацию душат, ещё санкциями давят.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 17:38
Цитата:
Государственным СМИ особой веры нет. Белсат освещает, с конкретными фото и видеоматериалами. Но в части касающейся полных трупами моргов или поликлиник ранеными, материалов не видел.
yudjin:
для упоротой фэйк-ньюс вчкушки... Достаточно зайти в белорусские сми....
для упоротой фэйк-ньюс вчкушки... Достаточно зайти в белорусские сми....
Государственным СМИ особой веры нет. Белсат освещает, с конкретными фото и видеоматериалами. Но в части касающейся полных трупами моргов или поликлиник ранеными, материалов не видел.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1049
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 19:20
Цитата:
Запад будет восстанавливать Украину? После того, как там закончатся боевые действия? Вот и прекрасно.
А пока Россия заморозила 480 млрд долл, которые она должна Западу, плюс постепенно конфисковывает западный бизнес, обрубила выплату дивидендов западным владельцам акций.
Запад своими действиями поднял цены на нефть, металлы и зерно, что в плюс для Казахстана (если эти деньги до народа дойдут).
Россия закрылась от вала долларов и евро, которые уже начали разрушать мировую экономику в целом, и казахстанскую в частности.
Ничего бы этого не было, если бы российский Центробанк начал заранее, до спецоперации, выводить активы в свою юрисдикцию.
Kairat stayer:
Теперь из замороженных активов США и Запад хотят 300 миллиардов отдать Украине, для восстановления страны
Теперь из замороженных активов США и Запад хотят 300 миллиардов отдать Украине, для восстановления страны
Запад будет восстанавливать Украину? После того, как там закончатся боевые действия? Вот и прекрасно.
А пока Россия заморозила 480 млрд долл, которые она должна Западу, плюс постепенно конфисковывает западный бизнес, обрубила выплату дивидендов западным владельцам акций.
Запад своими действиями поднял цены на нефть, металлы и зерно, что в плюс для Казахстана (если эти деньги до народа дойдут).
Россия закрылась от вала долларов и евро, которые уже начали разрушать мировую экономику в целом, и казахстанскую в частности.
Ничего бы этого не было, если бы российский Центробанк начал заранее, до спецоперации, выводить активы в свою юрисдикцию.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15782
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 21:25
Цитата:
Не похоже Цитата:
Так а мож он байрактары закупает, на всякий случай?
[Исправлено: maxsaf, 13.03.2022 - 21:26]
ACROS:
Вообще то он ПЕНСИОНЕР и на "ЗАСЛУЖЕННОМ "отдыхе.
Вообще то он ПЕНСИОНЕР и на "ЗАСЛУЖЕННОМ "отдыхе.
Не похоже Цитата:
ACROS:
По моей версии: - у него там его отели принадлежащие многомиллиардному фонду Назарбаева:
По моей версии: - у него там его отели принадлежащие многомиллиардному фонду Назарбаева:
Так а мож он байрактары закупает, на всякий случай?
[Исправлено: maxsaf, 13.03.2022 - 21:26]
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 01:29
Цитата:
Ну вот антифашисты не достаточно сильно выражали ненависть к фашистам (под страхом смерти). В итоге хаоса в обществе не было и всей страной принялись бомбить Европу и жечь евреев, веря в то, что поступают правильно и поступая так из самых благих намерений (по версии пропаганды, а после этого и по их мнению).
Я публично выражаю ненависть к тем, кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину. И хочу спросить у тех, кто поддерживает войну. Когда вы остановитесь? Перед началом «Спец операции», вы узнали, сколько там «нациков» которых вы мечтаете убить или вам просто сказали, что они там есть? Это 0.1, 1, 10% населения Украины? А если пропаганда скажет, что там их 100%? Вас это не смутит?
И вопрос риторический, когда народ поймет, что в Украине живут нормальные люди как и во всех остальных странах, которые НЕ разрабатывают химическое, биологическое, ядерное оружие, звезду смерти и т.д. И НЕ хотели стать единственной страной в истории человечества, напавшей на ядерную державу.
Публично выраженная ненависть к кому-либо, особенно в СМИ и социальных сетях, - это, как ни смотри, пропаганда, пусть косвенный, незначительный, но призыв. К чему? Что за этим может последовать на практике? Высказывая свое мнение, об этом нужно думать в первую очередь. Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?
Ну вот антифашисты не достаточно сильно выражали ненависть к фашистам (под страхом смерти). В итоге хаоса в обществе не было и всей страной принялись бомбить Европу и жечь евреев, веря в то, что поступают правильно и поступая так из самых благих намерений (по версии пропаганды, а после этого и по их мнению).
Я публично выражаю ненависть к тем, кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину. И хочу спросить у тех, кто поддерживает войну. Когда вы остановитесь? Перед началом «Спец операции», вы узнали, сколько там «нациков» которых вы мечтаете убить или вам просто сказали, что они там есть? Это 0.1, 1, 10% населения Украины? А если пропаганда скажет, что там их 100%? Вас это не смутит?
И вопрос риторический, когда народ поймет, что в Украине живут нормальные люди как и во всех остальных странах, которые НЕ разрабатывают химическое, биологическое, ядерное оружие, звезду смерти и т.д. И НЕ хотели стать единственной страной в истории человечества, напавшей на ядерную державу.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15044
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 01:42
Цитата:
Такие разработки не афишируются обычно. Поэтому наверняка говорить нельзя.
Цитата:
Дело не в том что они хотели или нет. Дело в том что России не нужна ещё одна страна НАТО под боком и они это пытались донести до руководства НАТО очень много лет. Но в НАТО не услышали и сейчас расплачиваются украинцы. И они даже уже согласны на нейтралитет.
Артем Марусич:
которые НЕ разрабатывают химическое, биологическое, ядерное оружие,
которые НЕ разрабатывают химическое, биологическое, ядерное оружие,
Такие разработки не афишируются обычно. Поэтому наверняка говорить нельзя.
Цитата:
Артем Марусич:
. И НЕ хотели стать единственной страной в истории человечества, напавшей на ядерную державу.
. И НЕ хотели стать единственной страной в истории человечества, напавшей на ядерную державу.
Дело не в том что они хотели или нет. Дело в том что России не нужна ещё одна страна НАТО под боком и они это пытались донести до руководства НАТО очень много лет. Но в НАТО не услышали и сейчас расплачиваются украинцы. И они даже уже согласны на нейтралитет.
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 01:44
Цитата:
Германия долгие годы выплачивала репарации (за обе войны). Россия тоже будет выплачивать долго и думаю, не только Украине, но и всем странам, которые сейчас тратят деньги на гуманитарную помощь беженцам. Сейчас человеческая жизнь стоит дорого, как и содержание беженцев в Европе, а их там уже 2.5 млн.
Это будут огромные цифры, даже если войну остановят сейчас.
Это был выбор «цивилизации».
Kairat stayer:
Теперь из замороженных активов США и Запад хотят 300 миллиардов отдать Украине, для восстановления страны посмотрим. Вот, русофобы, что творят, отдельную цивизилацию душат, ещё санкциями давят.
Теперь из замороженных активов США и Запад хотят 300 миллиардов отдать Украине, для восстановления страны посмотрим. Вот, русофобы, что творят, отдельную цивизилацию душат, ещё санкциями давят.
Германия долгие годы выплачивала репарации (за обе войны). Россия тоже будет выплачивать долго и думаю, не только Украине, но и всем странам, которые сейчас тратят деньги на гуманитарную помощь беженцам. Сейчас человеческая жизнь стоит дорого, как и содержание беженцев в Европе, а их там уже 2.5 млн.
Это будут огромные цифры, даже если войну остановят сейчас.
Это был выбор «цивилизации».
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 02:02
Цитата:
В нашем веке концепция бактериологического оружия отсутствует как таковая. Если вы не спали последнии два года, и не пропустили коронавирус, то наверное заметили, как он со временем становился опаснее для все большего круга людей и все лучше уходил от вакцинации.
России не нужны рядом мирные страны, которые никогда на нее не нападали и не напали бы никогда, потому, что риск ядерного ответа (даже если он 0.01%) - уничтожит вас.
А теперь на границах Китая и Казахстана, есть Россия, которая атакует соседние страны, и захватывает их территории, то есть, ОЧЕНЬ агрессивная страна. Мы должны упразднить свои армии или постараться увеличить их, вступить или создать союз? Договора попытаться заключить о защите? Напасть на Россию?
Как вы заметили, создание НАТО было правильным решением, так как в нашем веке действительно есть страна, готовая нападать на другие страны. Естественно, все страны теперь будут тратить на оборону не те 2%, которые никогда не хотели тратить, а 3, 5%. Так как есть страна, считающая, что может решать, в какие союзы вступать другим странам.
А как сейчас Эстония себя чувствует? У ее границ создалось ОДКБ. А почему бы Китаю не разрушить Казахстан, за наше вступление в ОДКБ? Потому, что так не делают нормальные страны.
[Исправлено: Артем Марусич, 14.03.2022 - 02:05]
Victor Yang:
Такие разработки не афишируются обычно. Поэтому наверняка говорить нельзя.
Такие разработки не афишируются обычно. Поэтому наверняка говорить нельзя.
В нашем веке концепция бактериологического оружия отсутствует как таковая. Если вы не спали последнии два года, и не пропустили коронавирус, то наверное заметили, как он со временем становился опаснее для все большего круга людей и все лучше уходил от вакцинации.
России не нужны рядом мирные страны, которые никогда на нее не нападали и не напали бы никогда, потому, что риск ядерного ответа (даже если он 0.01%) - уничтожит вас.
А теперь на границах Китая и Казахстана, есть Россия, которая атакует соседние страны, и захватывает их территории, то есть, ОЧЕНЬ агрессивная страна. Мы должны упразднить свои армии или постараться увеличить их, вступить или создать союз? Договора попытаться заключить о защите? Напасть на Россию?
Как вы заметили, создание НАТО было правильным решением, так как в нашем веке действительно есть страна, готовая нападать на другие страны. Естественно, все страны теперь будут тратить на оборону не те 2%, которые никогда не хотели тратить, а 3, 5%. Так как есть страна, считающая, что может решать, в какие союзы вступать другим странам.
А как сейчас Эстония себя чувствует? У ее границ создалось ОДКБ. А почему бы Китаю не разрушить Казахстан, за наше вступление в ОДКБ? Потому, что так не делают нормальные страны.
[Исправлено: Артем Марусич, 14.03.2022 - 02:05]
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