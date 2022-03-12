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Публично выраженная ненависть к кому-либо, особенно в СМИ и социальных сетях, - это, как ни смотри, пропаганда, пусть косвенный, незначительный, но призыв. К чему? Что за этим может последовать на практике? Высказывая свое мнение, об этом нужно думать в первую очередь. Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?

Цитата:Ну вот антифашисты не достаточно сильно выражали ненависть к фашистам (под страхом смерти). В итоге хаоса в обществе не было и всей страной принялись бомбить Европу и жечь евреев, веря в то, что поступают правильно и поступая так из самых благих намерений (по версии пропаганды, а после этого и по их мнению).Я публично выражаю ненависть к тем, кто сегодня считает отличным ходом бомбить Украину. И хочу спросить у тех, кто поддерживает войну. Когда вы остановитесь? Перед началом «Спец операции», вы узнали, сколько там «нациков» которых вы мечтаете убить или вам просто сказали, что они там есть? Это 0.1, 1, 10% населения Украины? А если пропаганда скажет, что там их 100%? Вас это не смутит?И вопрос риторический, когда народ поймет, что в Украине живут нормальные люди как и во всех остальных странах, которые НЕ разрабатывают химическое, биологическое, ядерное оружие, звезду смерти и т.д. И НЕ хотели стать единственной страной в истории человечества, напавшей на ядерную державу.