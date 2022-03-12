Отправлено: - 19:21

drakon:

Strg, другой нет...

Цитата:Да можешь и её жать, это таже клавиша. И V не забудь - одновременно. Ну или "мышкой" правой клавишей.Виктор, ты как ссылки с радикала сюда вставлял? Точно так же и тут. Алгоритм тот же.