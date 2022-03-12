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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 463 из 463«1...461462463
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 19:17
#6931
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Цитата:
alex_60:
ctrl

У меня есть клавиша
Strg, другой нет...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8898
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 19:21
#6932
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Цитата:
drakon:
Strg, другой нет...

Да можешь и её жать, это таже клавиша. И V не забудь - одновременно. Ну или "мышкой" правой клавишей.
Виктор, ты как ссылки с радикала сюда вставлял? Точно так же и тут. Алгоритм тот же.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16200
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 19:35
#6933
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Цитата:
elektron:
Виктор, ты как ссылки с радикала сюда вставлял


только хотел спросить это же.
забыл наверное, два дня прошло.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4539
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 19:50
#6934
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А я открываю картинку в новой вкладке , когда загрузка завершена . И там уже копирую URL . Как предложил elektron - проще .
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8898
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 20:09
#6935
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Цитата:
Гога:

Там в принципе можно картинку просто "перетянуть" на страницу и потом уже коды копировать, ну тут на форуме вставлять.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4539
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 20:24
#6936
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Цитата:
elektron:

Главное - итог. А пути - разные .Самое важное , чтобы у drakon все получилось . :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16200
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 21:37
#6937
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Дракон, ну где фото птички или соседского кота?
в район то фоткать сейчас опасно тебе.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.03.22 - 21:49
#6938
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Цитата:
alex_60:
в район то фоткать сейчас опасно тебе.

А что, случилось? Под воду - ушёл?... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16200
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.03.22 - 21:11
#6939
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Дракон за племянниками следит,
вот
///В Казахстане задержан племянник бывшего президента Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы.///

[Исправлено: alex_60, 13.03.2022 - 21:13]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15781
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.03.22 - 21:21
#6940
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Он и за дядей следит :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15781
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.03.22 - 23:02
#6941
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Цитата:
alex_60:
Дракон за племянниками следит, вот

Племяш собирался дядю проведать в Турции - а его прям перед посадкой на частный самолет скрутили, злодеи :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.03.22 - 23:09
#6942
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Цитата:
alex_60:
Кайрат Сатыбалдыулы.///

Это не тот. Самат Абиш, меня -
интересует.КНБешник... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15781
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.03.22 - 23:14
#6943
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Цитата:
drakon:
Самат Абиш, меня - интересует.КНБешник...

А почему именно он?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.03.22 - 23:16
#6944
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Цитата:
maxsaf:
А почему именно он?

Он был 1 замом Масимова.
Все его замы - сели, а 1 нет... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15781
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.22 - 00:55
#6945
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Цитата:
drakon:
Он был 1 замом Масимова. Все его замы - сели, а 1 нет...

Наверное в отпуске был все время :lol:
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