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Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
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Я робот(Пользователи)
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Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 09:58
Российская Федерация ввела временный запрет на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового. Редакция Tengrinews.kz решила узнать, насколько могут повлиять санкции на рынок Казахстана.
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Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 18:14
Чушь не неси. Турция окупировала кусочек Сирии и кусочек Ирака. Ввела войска поставила свою власть там и где наказание? А нету. Потому что она стана НАТО. Израиль каждый год територии у Палестины забирает и где наказание? А нету. Израиль лучший друг США потому что. А уничтожение Югославии, Ирака, Ливии где наказание???
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 18:15
Цитата:
Чушь не неси. Турция окупировала кусочек Сирии и кусочек Ирака. Ввела войска поставила свою власть там и где наказание? А нету. Потому что она стана НАТО. Израиль каждый год територии у Палестины забирает и где наказание? А нету. Израиль лучший друг США потому что. А уничтожение Югославии, Ирака, Ливии где наказание???
Mr_negotive:
Любое кровавое преступление должно быть наказано. В данном случае должна быть наказана Россия за начало агрессивной войны против другой страны. Это вопрос ответственности. Натворили - получили. Вопроса нет - кто начал войну, его в мире не существует, он не стоит в принципе и никем не рассматривается. И агрессор наказан лишь по самому этому факту, чего всему цивилизованному миру достаточно.
Любое кровавое преступление должно быть наказано. В данном случае должна быть наказана Россия за начало агрессивной войны против другой страны. Это вопрос ответственности. Натворили - получили. Вопроса нет - кто начал войну, его в мире не существует, он не стоит в принципе и никем не рассматривается. И агрессор наказан лишь по самому этому факту, чего всему цивилизованному миру достаточно.
Чушь не неси. Турция окупировала кусочек Сирии и кусочек Ирака. Ввела войска поставила свою власть там и где наказание? А нету. Потому что она стана НАТО. Израиль каждый год територии у Палестины забирает и где наказание? А нету. Израиль лучший друг США потому что. А уничтожение Югославии, Ирака, Ливии где наказание???
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 19:23
Цитата:
Ну безусловно, раз что-то там делают США и какие-либо страны НАТО, тоже самое может, а главное даже должна делать и Россия.
Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
Причём процентик, полностью встроенный в мировую экономику.
Нагадить сразу на весь мир не получилось, в ответ весь мир нагадил им на голову. У них же типа почти весь мир враг. А заодно и нам нагадили союзнички. В чём смысл? Причём тут Турция, Сирия и НАТО?
Территориальные споры у многих есть. Ну тут же совершенно иное, военные действия не в зоне того же Донбасса, а полномасштабные и по всей Украине.
viktorian85:
Чушь не неси
Чушь не неси
Ну безусловно, раз что-то там делают США и какие-либо страны НАТО, тоже самое может, а главное даже должна делать и Россия.
Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
Причём процентик, полностью встроенный в мировую экономику.
Нагадить сразу на весь мир не получилось, в ответ весь мир нагадил им на голову. У них же типа почти весь мир враг. А заодно и нам нагадили союзнички. В чём смысл? Причём тут Турция, Сирия и НАТО?
Территориальные споры у многих есть. Ну тут же совершенно иное, военные действия не в зоне того же Донбасса, а полномасштабные и по всей Украине.
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 19:27
Цитата:
Так я и не открываю рот, пытаясь вывалить кучу глупостей, как-то обосновывая и оправдывая войну.
Кто этот российский империализм и военщину понимает и хоть как-то, оправдывая, обосновывает - добро пожаловать на фронт и от туда излагайте своё видение о том, зачем это всё и кому надо... Только в этом случае это может быть хоть как-то интересно.
А эти потуги диванных воителей вызывают только лишь недоумение.
Уже не ваш земляк:
пишешь в окопе украинском, под свист путинских пуль и под вой путинских снарядов
пишешь в окопе украинском, под свист путинских пуль и под вой путинских снарядов
Так я и не открываю рот, пытаясь вывалить кучу глупостей, как-то обосновывая и оправдывая войну.
Кто этот российский империализм и военщину понимает и хоть как-то, оправдывая, обосновывает - добро пожаловать на фронт и от туда излагайте своё видение о том, зачем это всё и кому надо... Только в этом случае это может быть хоть как-то интересно.
А эти потуги диванных воителей вызывают только лишь недоумение.
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 19:43
Цитата:
Нет. Почему США и НАТО никто не наказал? Почему им все можно безнаказанно делать?
Цитата:
Это несчастный проценту ещё не ввел ответные санкции, а уже во всем мире кризис Друзья в Германии и Турции не дадут соврать.
Цитата:
Меньше четверти мира ввели санкции. Остальные нет. В том числе Китай, Индия, ОАЭ, Турция, Бразилия и т.л. Всем уже пофиг на США.
Mr_negotive:
Ну безусловно, раз что-то там делают США и какие-либо страны НАТО, тоже самое может, а главное даже должна делать и Россия.
Ну безусловно, раз что-то там делают США и какие-либо страны НАТО, тоже самое может, а главное даже должна делать и Россия.
Нет. Почему США и НАТО никто не наказал? Почему им все можно безнаказанно делать?
Цитата:
Mr_negotive:
Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
Это несчастный проценту ещё не ввел ответные санкции, а уже во всем мире кризис Друзья в Германии и Турции не дадут соврать.
Цитата:
Mr_negotive:
Нагадить сразу на весь мир не получилось, в ответ весь мир нагадил им на голову.
Нагадить сразу на весь мир не получилось, в ответ весь мир нагадил им на голову.
Меньше четверти мира ввели санкции. Остальные нет. В том числе Китай, Индия, ОАЭ, Турция, Бразилия и т.л. Всем уже пофиг на США.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16200
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 20:04
Цитата:
своей желчью вы только себе свое здоровье портите.
желудочно- пищевой тракт понимаете.
.
Цитата:
вы могли ноль целых ноль десятых придумать.
убедительнее было бы.
но что то вот энергетический сектор в санкции не включили,
производство в ес останавливается, инфляция у них поперла в гору,
цены на топливо растут.
Mr_negotive:
Нагадить сразу на весь мир не получилось
Нагадить сразу на весь мир не получилось
своей желчью вы только себе свое здоровье портите.
желудочно- пищевой тракт понимаете.
.
Цитата:
Mr_negotive:
лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
вы могли ноль целых ноль десятых придумать.
убедительнее было бы.
но что то вот энергетический сектор в санкции не включили,
производство в ес останавливается, инфляция у них поперла в гору,
цены на топливо растут.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16200
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 20:12
Цитата:
какой мир?
нато не весь мир, да и слабенькая организация оказалась.
только Китай,Индия,Пакистан- это уже две трети мира.
Цитата:
ну тут требуется работа мозга,чтобы понять.
Цитата:
вы, как "реальный воин". уже сказали ,
припертые фактами по нацизму и фашизму,
все я ухожу из обсуждения , я не могу.
но что то слово свое не держите.
Mr_negotive:
. У них же типа почти весь мир враг.
. У них же типа почти весь мир враг.
какой мир?
нато не весь мир, да и слабенькая организация оказалась.
только Китай,Индия,Пакистан- это уже две трети мира.
Цитата:
Mr_negotive:
Причём тут Турция, Сирия и НАТО?
Причём тут Турция, Сирия и НАТО?
ну тут требуется работа мозга,чтобы понять.
Цитата:
Mr_negotive:
А эти потуги диванных воителей вызывают только лишь недоумение.
А эти потуги диванных воителей вызывают только лишь недоумение.
вы, как "реальный воин". уже сказали ,
припертые фактами по нацизму и фашизму,
все я ухожу из обсуждения , я не могу.
но что то слово свое не держите.
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 21:19
Цитата:
Предлагаю осудить в хронологическом порядке, а сахар подождет)
Mr_negotive:
Или что война - это плохо, недопустимо и неприемлемо? Причём плохо, недопустимо и неприемлемо в любом случае, совершенно неважно по каким причинам и в каких целях её развязали и начали. Если Вы этого не понимаете, если Вы чётко и ясно не говорите, кто агрессор и что развязывание войны - это преступление, и не называете преступника, боюсь, никакие аргументы не помогут и они являются просто излишними.
Или что война - это плохо, недопустимо и неприемлемо? Причём плохо, недопустимо и неприемлемо в любом случае, совершенно неважно по каким причинам и в каких целях её развязали и начали. Если Вы этого не понимаете, если Вы чётко и ясно не говорите, кто агрессор и что развязывание войны - это преступление, и не называете преступника, боюсь, никакие аргументы не помогут и они являются просто излишними.
Предлагаю осудить в хронологическом порядке, а сахар подождет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 790
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 21:22
Цитата:
Здесь вам шах и мат! И нет и не может быть у вам контраргументов против этой логики и убеждения в своей правоте.
Это прям квинтэссенция современной демократии. Давайтека я ещё раз её процицирую чтобы не забыть:
Цитата:
viktorian85:
Нет. Почему США и НАТО никто не наказал? Почему им все можно безнаказанно делать?
Нет. Почему США и НАТО никто не наказал? Почему им все можно безнаказанно делать?
Здесь вам шах и мат! И нет и не может быть у вам контраргументов против этой логики и убеждения в своей правоте.
Это прям квинтэссенция современной демократии. Давайтека я ещё раз её процицирую чтобы не забыть:
Цитата:
Mr_negotive:
Ну безусловно, раз что-то там делают США и какие-либо страны НАТО, тоже самое может, а главное даже должна делать и Россия. Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
Ну безусловно, раз что-то там делают США и какие-либо страны НАТО, тоже самое может, а главное даже должна делать и Россия. Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 22:50
Цитата:
Россия крупнейший производитель сахара. У нас кстати в магазинах в основном Краснодарский сахар.
ПолиграфЪ Боярышников:
Так в самой раше ожидается большой дефицит сахара.
Так в самой раше ожидается большой дефицит сахара.
Россия крупнейший производитель сахара. У нас кстати в магазинах в основном Краснодарский сахар.
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 22:53
Комментарий удален модератором.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1049
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 22:54
Вот этого "процентика" мировой экономике сейчас катастрофически не хватает.
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 23:01
Цитата:
Дутой экономики на 80% состоящей из финансовых пузырей. Россия имеет самую большую территорию. Гигантскую ресурсную базу. Развитую промышленность. Сейчас Путин резко отрубил ее от долларовой зависимости перед началом главного кризиса когда вся финансовая структура рухне и дурачки накопившие американские бумажки как и биткоины останутся с нулями.
Mr_negotive:
Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.
Дутой экономики на 80% состоящей из финансовых пузырей. Россия имеет самую большую территорию. Гигантскую ресурсную базу. Развитую промышленность. Сейчас Путин резко отрубил ее от долларовой зависимости перед началом главного кризиса когда вся финансовая структура рухне и дурачки накопившие американские бумажки как и биткоины останутся с нулями.
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 23:07
Цитата:
В этом виноваты бараны
Уже не ваш земляк:
В Казахстане не хватает мяса(!) - виноваты москали!
В Казахстане не хватает мяса(!) - виноваты москали!
В этом виноваты бараны
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 790
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 23:21
Цитата:
И козлы!
И ещё ихние пастухи. Давали легкоусвояемую писчу.
Вот и довыеживались. Привесов мало. Моск усыхает. Курдюк слабый на передок.
maxsaf:
В этом виноваты бараны
В этом виноваты бараны
И козлы!
И ещё ихние пастухи. Давали легкоусвояемую писчу.
Вот и довыеживались. Привесов мало. Моск усыхает. Курдюк слабый на передок.
-
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