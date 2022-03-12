Отправлено: - 15:57

сайлау курманов:

на Украине установилась вроде нормальная жизнь

Цитата:Шире надо на жизнь смотреть.В Германии с 1933 по 1945 годы немцы тоже считали, что у них нормальная жизнь, что они живут хорошо и правильно... А их мужья, отцы и сыновья бьются на Востоке с варварами... Пока им в 1945 году не показали, что творили их мужики в СССР.Так и на Украине. Их пропаганда своему населению вбивает в головы те же самые идеи на тему "Украина по над усе!", а на Востоке их мужья, сыновья и отцы воюют против "особей" по выражению Зеленского. Параллельно украинская власть готовит свою территорию под размещение сшанских/НАТОвских военных баз, пугая Европу "страшными" русскими. США очень "обиделись" на Россию за то, что та не дала им возможности заселить Крым своим флотом... Но продолжали усиленно накачивать ВСУ оружием и своими инструкторами...Ситуация абсолютно идентичная ситуации в Европе перед началом второй мировой.Только сейчас Россия не стала дожидаться, когда Украина под давлением США нападёт, как Германия напала в июне 1941 года, а сама начала зачистку Украины от нацизма, как зачищала Германию с мая 1945 года.Разумеется, Европе и США это не нравится. В 1945 году объединённая под властью Гитлера Европа проиграла Советскому Союзу, а США от нападения на СССР удержало только появление и нас атомной бомбы.Сейчас они хотели взять реванш. Но Россия сорвала все их планы. Вот они и беснуются.