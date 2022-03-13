Отправлено: - 18:15

Mr_negotive:

Любое кровавое преступление должно быть наказано. В данном случае должна быть наказана Россия за начало агрессивной войны против другой страны. Это вопрос ответственности. Натворили - получили. Вопроса нет - кто начал войну, его в мире не существует, он не стоит в принципе и никем не рассматривается. И агрессор наказан лишь по самому этому факту, чего всему цивилизованному миру достаточно.

Цитата:Чушь не неси. Турция окупировала кусочек Сирии и кусочек Ирака. Ввела войска поставила свою власть там и где наказание? А нету. Потому что она стана НАТО. Израиль каждый год територии у Палестины забирает и где наказание? А нету. Израиль лучший друг США потому что. А уничтожение Югославии, Ирака, Ливии где наказание???