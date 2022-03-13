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≡ Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43761
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 09:58
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Российская Федерация ввела временный запрет на вывоз зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового. Редакция Tengrinews.kz решила узнать, насколько могут повлиять санкции на рынок Казахстана.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
345
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 18:14
#30
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Чушь не неси. Турция окупировала кусочек Сирии и кусочек Ирака. Ввела войска поставила свою власть там и где наказание? А нету. Потому что она стана НАТО. Израиль каждый год територии у Палестины забирает и где наказание? А нету. Израиль лучший друг США потому что. А уничтожение Югославии, Ирака, Ливии где наказание???
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
345
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 18:15
#31
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Цитата:
Mr_negotive:
Любое кровавое преступление должно быть наказано. В данном случае должна быть наказана Россия за начало агрессивной войны против другой страны. Это вопрос ответственности. Натворили - получили. Вопроса нет - кто начал войну, его в мире не существует, он не стоит в принципе и никем не рассматривается. И агрессор наказан лишь по самому этому факту, чего всему цивилизованному миру достаточно.

Чушь не неси. Турция окупировала кусочек Сирии и кусочек Ирака. Ввела войска поставила свою власть там и где наказание? А нету. Потому что она стана НАТО. Израиль каждый год територии у Палестины забирает и где наказание? А нету. Израиль лучший друг США потому что. А уничтожение Югославии, Ирака, Ливии где наказание???
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
313
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 19:23
#32
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Цитата:
viktorian85:
Чушь не неси

Ну безусловно, раз что-то там делают США и какие-либо страны НАТО, тоже самое может, а главное даже должна делать и Россия.

Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.

Причём процентик, полностью встроенный в мировую экономику.

Нагадить сразу на весь мир не получилось, в ответ весь мир нагадил им на голову. У них же типа почти весь мир враг. А заодно и нам нагадили союзнички. В чём смысл? Причём тут Турция, Сирия и НАТО?

Территориальные споры у многих есть. Ну тут же совершенно иное, военные действия не в зоне того же Донбасса, а полномасштабные и по всей Украине.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
313
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 19:27
#33
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
пишешь в окопе украинском, под свист путинских пуль и под вой путинских снарядов

Так я и не открываю рот, пытаясь вывалить кучу глупостей, как-то обосновывая и оправдывая войну.

Кто этот российский империализм и военщину понимает и хоть как-то, оправдывая, обосновывает - добро пожаловать на фронт и от туда излагайте своё видение о том, зачем это всё и кому надо... Только в этом случае это может быть хоть как-то интересно.

А эти потуги диванных воителей вызывают только лишь недоумение.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
345
Re: Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на...
Отправлено: 13.03.22 - 19:43
#34
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Цитата:
Mr_negotive:
Ну безусловно, раз что-то там делают США и какие-либо страны НАТО, тоже самое может, а главное даже должна делать и Россия.

Нет. Почему США и НАТО никто не наказал? Почему им все можно безнаказанно делать?

Цитата:
Mr_negotive:
Россия просто забыла, что она недоимперия и она это всего лишь один несчастный процентик от мировой экономики.

Это несчастный проценту ещё не ввел ответные санкции, а уже во всем мире кризис :lol: Друзья в Германии и Турции не дадут соврать.

Цитата:
Mr_negotive:
Нагадить сразу на весь мир не получилось, в ответ весь мир нагадил им на голову.

Меньше четверти мира ввели санкции. Остальные нет. В том числе Китай, Индия, ОАЭ, Турция, Бразилия и т.л. Всем уже пофиг на США.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16198
Мясо, пшеница и сахар: как отразится на Казахстане запрет на экспорт из России
Отправлено: 13.03.22 - 20:04
#35
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Цитата:
Mr_negotive:
Нагадить сразу на весь мир не получилось


своей желчью вы только себе свое здоровье портите.
желудочно- пищевой тракт понимаете.
.
Цитата:
Mr_negotive:
лишь один несчастный процентик от мировой экономики.


вы могли ноль целых ноль десятых придумать.
убедительнее было бы.
но что то вот энергетический сектор в санкции не включили,
производство в ес останавливается, инфляция у них поперла в гору,
цены на топливо растут.
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