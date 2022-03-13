Отправлено: - 18:51

Ровно тридцать лет назад у нас в Казахстане была точно такая же ситуация с сахаром. Он вдруг исчез. Все в панике... Что делать и как жить дальше?Мы с женой додумались посадить на даче сахарную свеклу. А пока она росла, искали способы её переработки в сахар. О тырнете тогда мало кто слышал...К осени сахар в продаже появился. Мы с приятелем прогнали свеклу с яблоками через мясорубку, залили всю эту смесь во флягу и через какое-то время выгнали три литра чистейшего самогона. ))Всем удачи!