Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
Заголовок в западных сми: после переговоров наметился незначительный прогресс. Заголовок в российских сми: особого прогресса не наблюдается. А текст новости примерно одинаковый. У одних стакан наполовину полный, у других наполовину пустой остальное - одинаково
"Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть ситуацию в Украине “войной” или “вторжением”, стремясь сбалансировать политическую чувствительность, поскольку могущественное государство-член Россия критикует внутри страны тех, кто использует эти слова. Вместо этого сотрудникам ООН было поручено использовать термины “конфликт” или “военное наступление” для описания операции России в соседней стране, в результате которого погибли сотни мирных жителей и два миллиона были вынуждены покинуть страну.
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Миллиардные просмотры речей Путина в переводе на китайский. Русская еда сметается с полок и из онлайн-магазинов. Готовятся уголовные дела против китайских украинцев, собирающих деньги на войну. Назревает какое-то цунами! Поставленное на паузу, пока не закончится паралимпиада.
"БЕРКУТ" БЕРЁТ ВЛАСТЬ НА УКРАИНЕ: В ГОРОДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОРЯДОК Чтобы обеспечить порядок в освобождённых от нацистов городах Украины, на помощь пришли подразделения "Беркута". Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, как в освобождённые города Украины возвращаются мирная жизнь, порядок и законность. Несмотря на то, что спецоперация России на Украине ещё не завершена, кое-какие контуры муниципального управления уже начали вырисовываться, пояснил Котенок. Безусловно, это временные решения, чтобы обеспечить безопасность людей. В некоторых городах заработали временные комендатуры, а к поддержанию порядка приступили подразделения "Беркута", - сказал Котенок. - На освобождённых территориях разрешены наличные расчёты в двух валютах: рублях и гривнах. Именно "беркутовцы" пытались отстоять государственность Украины в год госпереворота. Однако были преданы. Все эти годы они вынуждены были наблюдать, как украину захватывают нацисты.
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