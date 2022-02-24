Отправлено: - 15:17

"Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть ситуацию в Украине “войной” или “вторжением”, стремясь сбалансировать политическую чувствительность, поскольку могущественное государство-член Россия критикует внутри страны тех, кто использует эти слова. Вместо этого сотрудникам ООН было поручено использовать термины “конфликт” или “военное наступление” для описания операции России в соседней стране, в результате которого погибли сотни мирных жителей и два миллиона были вынуждены покинуть страну.

Миллиардные просмотры речей Путина в переводе на китайский. Русская еда сметается с полок и из онлайн-магазинов. Готовятся уголовные дела против китайских украинцев, собирающих деньги на войну. Назревает какое-то цунами! Поставленное на паузу, пока не закончится паралимпиада.

Цитата:Цитата:Картинка из китайского магазина: