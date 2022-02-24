Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • С-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 67 из 67«1...656667
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43761
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Читать новость

elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8898
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 08.03.22 - 01:32
#990
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О не туда, и не то :lol: Но работает

[Исправлено: elektron, 07.03.2022 - 20:34]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15772
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 08.03.22 - 02:03
#991
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок в западных сми: после переговоров наметился незначительный прогресс. Заголовок в российских сми: особого прогресса не наблюдается. А текст новости примерно одинаковый. У одних стакан наполовину полный, у других наполовину пустой :lol: остальное - одинаково :lol:
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 09.03.22 - 13:14
#992
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

До них уже начинает доходить.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1048
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 09.03.22 - 14:58
#993
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
svpressa и topwar в Казахстане не у всех открываются.
Наверное блокируют.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1048
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 09.03.22 - 15:17
#994
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть ситуацию в Украине “войной” или “вторжением”, стремясь сбалансировать политическую чувствительность, поскольку могущественное государство-член Россия критикует внутри страны тех, кто использует эти слова. Вместо этого сотрудникам ООН было поручено использовать термины “конфликт” или “военное наступление” для описания операции России в соседней стране, в результате которого погибли сотни мирных жителей и два миллиона были вынуждены покинуть страну.


Цитата:
Миллиардные просмотры речей Путина в переводе на китайский. Русская еда сметается с полок и из онлайн-магазинов. Готовятся уголовные дела против китайских украинцев, собирающих деньги на войну. Назревает какое-то цунами! Поставленное на паузу, пока не закончится паралимпиада.


Картинка из китайского магазина:
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
824
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 09.03.22 - 16:08
#995
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане жили - им не нравилось. В Россию перебрались - опять не нравится. А может это не страна такая, а вы такие? Вечные нытики-приспособленцы?
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 09.03.22 - 18:31
#996
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Дружба дружбой, а табачок - врозь.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 09.03.22 - 18:33
#997
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
В Казахстане жили - им не нравилось. В Россию перебрались - опять не нравится. А может это не страна такая, а вы такие? Вечные нытики-приспособленцы?

Это про кого?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2417
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 10.03.22 - 17:55
#998
Комментарий удален модератором.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2816
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 11.03.22 - 11:14
#999
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
В Казахстане жили - им не нравилось. В Россию перебрались - опять не нравится. А может это не страна такая, а вы такие? Вечные нытики-приспособленцы?


Хорошо, что таких нытиков, приспособленцев и всяких жалобщиков не много. Как в песне поётся, возможно в понедельник родились.

Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела!

Подробнее здесь:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8898
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 11.03.22 - 19:39
#1000
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"БЕРКУТ" БЕРЁТ ВЛАСТЬ НА УКРАИНЕ: В ГОРОДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОРЯДОК Чтобы обеспечить порядок в освобождённых от нацистов городах Украины, на помощь пришли подразделения "Беркута". Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, как в освобождённые города Украины возвращаются мирная жизнь, порядок и законность. Несмотря на то, что спецоперация России на Украине ещё не завершена, кое-какие контуры муниципального управления уже начали вырисовываться, пояснил Котенок. Безусловно, это временные решения, чтобы обеспечить безопасность людей. В некоторых городах заработали временные комендатуры, а к поддержанию порядка приступили подразделения "Беркута", - сказал Котенок. - На освобождённых территориях разрешены наличные расчёты в двух валютах: рублях и гривнах. Именно "беркутовцы" пытались отстоять государственность Украины в год госпереворота. Однако были преданы. Все эти годы они вынуждены были наблюдать, как украину захватывают нацисты.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8898
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 11.03.22 - 22:28
#1001
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16198
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 13.03.22 - 18:14
#1002
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////Казахстан направит гуманитарную помощь в виде лекарств Украине двумя рейсами //

самолеты полетят в Польшу.
Польша превращается в страну склад
вооружения и гуманитарной помощи.
Профайл
Страница 67 из 67«1...656667
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS