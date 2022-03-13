Отправлено: - 17:14

Don Julio:

Протестую! Цивилизация на планете земля-одна. Единственная и неповторимая. Если вы только не имеете ввиду инопланетное вторжение?

Цитата:А чё протестовать то? Сам В.Путин ранее говорил, что Россия отдельная цивилизация.