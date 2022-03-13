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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:47
Цитата:
Кого или чего сжок? Старожилы форума помнят наверное. Ты же ранее отмечал, что когда в школе учился сеновалы поджигал.
alex_60:
жок короче.
жок короче.
Кого или чего сжок? Старожилы форума помнят наверное. Ты же ранее отмечал, что когда в школе учился сеновалы поджигал.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:49
[b]Kairat stayer:[/b
расизм проповедуешь?
расизм проповедуешь?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:50
Цитата:
ссылку давай?
иначе клевета.
Kairat stayer:
когда в школе учился сеновалы поджигал.
когда в школе учился сеновалы поджигал.
ссылку давай?
иначе клевета.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:53
Цитата:
Белые люди и экзотические ребята, это нормальные выражения.
alex_60:
расизм проповедуешь?
расизм проповедуешь?
Белые люди и экзотические ребята, это нормальные выражения.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:54
Цитата:
Сам же отмечал, у меня память хорошая.
alex_60:
ссылку давай? иначе клевета.
ссылку давай? иначе клевета.
Сам же отмечал, у меня память хорошая.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 786
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 15:47
Цитата:
Из леса, вестимо... Огентство ББС:
Цитата:
maxsaf:
Пруф будет?
А как же!
Цытаты на самого себя. Память-то хорошая...
Цитата:
maxsaf:
Откуда сведения?
Откуда сведения?
Из леса, вестимо... Огентство ББС:
Цитата:
Kairat stayer:Цитата:
На мой взгляд
На мой взгляд
maxsaf:
Пруф будет?
А как же!
Цытаты на самого себя. Память-то хорошая...
Цитата:
Kairat stayer:
Сам же отмечал, у меня память хорошая.
Сам же отмечал, у меня память хорошая.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 15:47
Цитата:
Байден, представляешь,а ты ведь тоже подходишь под это описание - ты живёшь в отдельной стране и тоже, по-своему, экзотичен.
ПыСы. Ну почему старость приходит одна, потеряв по дороге разум?!
Kairat stayer:
из отдельных стран экзотические ребята
из отдельных стран экзотические ребята
Байден, представляешь,а ты ведь тоже подходишь под это описание - ты живёшь в отдельной стране и тоже, по-своему, экзотичен.
ПыСы. Ну почему старость приходит одна, потеряв по дороге разум?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 15:48
Цитата:
И тут же -на тебе ссылочку!
Don Julio:
Kairat stayer: Сам же отмечал, у меня память хорошая.
Kairat stayer: Сам же отмечал, у меня память хорошая.
И тут же -на тебе ссылочку!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 16:17
Ютуб в Казахстане не закрытый?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 16:44
Смотрю, пустозвоны из отдельной цивилизации отметились. Ничего скоро на автономный Чебурнет перейдете, здравствуй прошлый век!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:04
Как ни русофоб - так реально слабоумный...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 786
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:06
Цитата:
Протестую!
Цивилизация на планете земля-одна.
Единственная и неповторимая.
Если вы только не имеете ввиду инопланетное вторжение?
Цитата:
Имеете что-то сказать, так не томите, не надо тянуть кота за всё подробности!
Говорите вже!
Kairat stayer:
Смотрю, пустозвоны из отдельной цивилизации отметились
Смотрю, пустозвоны из отдельной цивилизации отметились
Протестую!
Цивилизация на планете земля-одна.
Единственная и неповторимая.
Если вы только не имеете ввиду инопланетное вторжение?
Цитата:
Kairat stayer:
Ничего скоро на автономный Чебурнет перейдете, здравствуй прошлый век!
Ничего скоро на автономный Чебурнет перейдете, здравствуй прошлый век!
Имеете что-то сказать, так не томите, не надо тянуть кота за всё подробности!
Говорите вже!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:14
Цитата:
А чё протестовать то? Сам В.Путин ранее говорил, что Россия отдельная цивилизация.
Don Julio:
Протестую! Цивилизация на планете земля-одна. Единственная и неповторимая. Если вы только не имеете ввиду инопланетное вторжение?
Протестую! Цивилизация на планете земля-одна. Единственная и неповторимая. Если вы только не имеете ввиду инопланетное вторжение?
А чё протестовать то? Сам В.Путин ранее говорил, что Россия отдельная цивилизация.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:17
Цитата:
От всемирной паутины перейдут на свой автономный интернет.
Don Julio:
Имеете что-то сказать, так не томите, не надо тянуть кота за всё подробности! Говорите вже!
Имеете что-то сказать, так не томите, не надо тянуть кота за всё подробности! Говорите вже!
От всемирной паутины перейдут на свой автономный интернет.
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