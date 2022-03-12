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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43761
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 15:34
Цитата:
Всмысле он уже-не-Елбасы!?
И как давно?
Цитата:
Помню в аналогичной ситуации, НАН, не полетел в Беловежскую Пущу.
А здесь воно-чо!
Склоняют...
ACROS:
Вообще то он ПЕНСИОНЕР и на "ЗАСЛУЖЕННОМ "отдыхе.
Вообще то он ПЕНСИОНЕР и на "ЗАСЛУЖЕННОМ "отдыхе.
Всмысле он уже-не-Елбасы!?
И как давно?
Цитата:
ACROS:
По неофициальной версии : - вместе с самим ЭРДОГАНОМ якобы, звонят и Путину и Зеленскому, склоняют их к мирному решению вопроса
По неофициальной версии : - вместе с самим ЭРДОГАНОМ якобы, звонят и Путину и Зеленскому, склоняют их к мирному решению вопроса
Помню в аналогичной ситуации, НАН, не полетел в Беловежскую Пущу.
А здесь воно-чо!
Склоняют...
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1765
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 15:36
А можно ли считать "языком ненависти" то, что здесь выкладывают записные русофобы, с молчаливого согласия редакции? Или люди "высказывают мнение"?!
ПыСы. Оставайтесь беспристрастными.Делайте свою работу профессионально!
ПыСы. Оставайтесь беспристрастными.Делайте свою работу профессионально!
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 15:44
Цитата:
а мои из Лельчицкого района, д.Данилевичи.
Надо дядьке написать, спросить про обстановку.
[Исправлено: yudjin, 13.03.2022 - 15:45]
serg kost:
Речицкий район, Глыбовский сельсовет, деревня Доброволец
Речицкий район, Глыбовский сельсовет, деревня Доброволец
а мои из Лельчицкого района, д.Данилевичи.
Надо дядьке написать, спросить про обстановку.
[Исправлено: yudjin, 13.03.2022 - 15:45]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 198
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 15:57
Цитата:
Шире надо на жизнь смотреть.
В Германии с 1933 по 1945 годы немцы тоже считали, что у них нормальная жизнь, что они живут хорошо и правильно... А их мужья, отцы и сыновья бьются на Востоке с варварами... Пока им в 1945 году не показали, что творили их мужики в СССР.
Так и на Украине. Их пропаганда своему населению вбивает в головы те же самые идеи на тему "Украина по над усе!", а на Востоке их мужья, сыновья и отцы воюют против "особей" по выражению Зеленского. Параллельно украинская власть готовит свою территорию под размещение сшанских/НАТОвских военных баз, пугая Европу "страшными" русскими. США очень "обиделись" на Россию за то, что та не дала им возможности заселить Крым своим флотом... Но продолжали усиленно накачивать ВСУ оружием и своими инструкторами...
Ситуация абсолютно идентичная ситуации в Европе перед началом второй мировой.
Только сейчас Россия не стала дожидаться, когда Украина под давлением США нападёт, как Германия напала в июне 1941 года, а сама начала зачистку Украины от нацизма, как зачищала Германию с мая 1945 года.
Разумеется, Европе и США это не нравится. В 1945 году объединённая под властью Гитлера Европа проиграла Советскому Союзу, а США от нападения на СССР удержало только появление и нас атомной бомбы.
Сейчас они хотели взять реванш. Но Россия сорвала все их планы. Вот они и беснуются.
сайлау курманов:
на Украине установилась вроде нормальная жизнь
на Украине установилась вроде нормальная жизнь
Шире надо на жизнь смотреть.
В Германии с 1933 по 1945 годы немцы тоже считали, что у них нормальная жизнь, что они живут хорошо и правильно... А их мужья, отцы и сыновья бьются на Востоке с варварами... Пока им в 1945 году не показали, что творили их мужики в СССР.
Так и на Украине. Их пропаганда своему населению вбивает в головы те же самые идеи на тему "Украина по над усе!", а на Востоке их мужья, сыновья и отцы воюют против "особей" по выражению Зеленского. Параллельно украинская власть готовит свою территорию под размещение сшанских/НАТОвских военных баз, пугая Европу "страшными" русскими. США очень "обиделись" на Россию за то, что та не дала им возможности заселить Крым своим флотом... Но продолжали усиленно накачивать ВСУ оружием и своими инструкторами...
Ситуация абсолютно идентичная ситуации в Европе перед началом второй мировой.
Только сейчас Россия не стала дожидаться, когда Украина под давлением США нападёт, как Германия напала в июне 1941 года, а сама начала зачистку Украины от нацизма, как зачищала Германию с мая 1945 года.
Разумеется, Европе и США это не нравится. В 1945 году объединённая под властью Гитлера Европа проиграла Советскому Союзу, а США от нападения на СССР удержало только появление и нас атомной бомбы.
Сейчас они хотели взять реванш. Но Россия сорвала все их планы. Вот они и беснуются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 824
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 13.03.22 - 16:57
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 13.03.22 - 17:09
для упоротой фэйк-ньюс вчкушки...
Достаточно зайти в белорусские сми....
Некоторые Telegram-каналы и западные СМИ утверждают, что телами российских солдат, которые погибли во время спецоперации на Украине, заполнены все белорусские морги.
Что говорят сотрудники медучреждений?
"Телами российских солдат забиты все белорусские морги – такими заголовками пестрят многие западные СМИ", - рассказали в эфире "Беларусь 1"."Есть камера хранения, вот холодильная камера, которая рассчитана на три тела", - пояснил сотрудник Мозырского межрайонного патологоанатомического отделения.
По его словам, морг обслуживает Мозырь и еще семь районов Гомельской области. Сейчас в помещениях находится несколько тел.По словам начальника Гомельского областного клинического патологоанатомического бюро Алексея Логвинцова, никаких мобильных крематориев, где якобы сжигают тела российских военнослужащих, в регионе нет.
"Насколько я знаю, в службе ЖКХ Гомельской области крематории как таковые в принципе отсутствуют. И построить такое здание, сооружение, предприятие за такой короткий срок, мне кажется, невозможно", - сказал он.Логвинцов отметил, что к нему и его коллегам с просьбами прокомментировать "массовые захоронения" российских солдат, участвовавших в спецоперации на Украине, западные журналисты не обращались.
МИНСК, 12 мар – Sputnik.
Достаточно зайти в белорусские сми....
Некоторые Telegram-каналы и западные СМИ утверждают, что телами российских солдат, которые погибли во время спецоперации на Украине, заполнены все белорусские морги.
Что говорят сотрудники медучреждений?
"Телами российских солдат забиты все белорусские морги – такими заголовками пестрят многие западные СМИ", - рассказали в эфире "Беларусь 1"."Есть камера хранения, вот холодильная камера, которая рассчитана на три тела", - пояснил сотрудник Мозырского межрайонного патологоанатомического отделения.
По его словам, морг обслуживает Мозырь и еще семь районов Гомельской области. Сейчас в помещениях находится несколько тел.По словам начальника Гомельского областного клинического патологоанатомического бюро Алексея Логвинцова, никаких мобильных крематориев, где якобы сжигают тела российских военнослужащих, в регионе нет.
"Насколько я знаю, в службе ЖКХ Гомельской области крематории как таковые в принципе отсутствуют. И построить такое здание, сооружение, предприятие за такой короткий срок, мне кажется, невозможно", - сказал он.Логвинцов отметил, что к нему и его коллегам с просьбами прокомментировать "массовые захоронения" российских солдат, участвовавших в спецоперации на Украине, западные журналисты не обращались.
МИНСК, 12 мар – Sputnik.
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