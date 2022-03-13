Отправлено: - 13:32

elektron:

лично сахар уже пару лет вообще не использую.

Цитата:Аналогично! Если сыпать в чай, то вкуса самого чая не почувствуешь, сироп сиропом.Мама-диабетик пьет чай с кусочками фруктов, изюминкой, курагой. Так же и в каши добавляем.Я только тогда начала понимать, что такое хороший чай, когда отказалась от сахара