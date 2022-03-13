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≡ Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43761
Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли
Отправлено: 13.03.22 - 11:06
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В министерстве дали пояснения по поводу распространенного 11 марта сообщения, в котором говорилось, что запасов сахара на складах торговых сетей и стабфондов хватает как минимум на три месяца.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16196
Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли
Отправлено: 13.03.22 - 13:32
#15
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Цитата:
drakon: как там у вас, с подсолнечным маслом?...


проблем нет. так мои говорят.
вот на цены на бензин жалуются.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24471
Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли
Отправлено: 13.03.22 - 13:32
#16
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Цитата:
arman_kst:
Сахар интересен тем, кто варит варенье.

Для варки варенья, у нас есть, спецсахар.
Желейный сахар - называется... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2855
Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли
Отправлено: 13.03.22 - 13:32
#17
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Цитата:
elektron:
лично сахар уже пару лет вообще не использую.


Аналогично! Если сыпать в чай, то вкуса самого чая не почувствуешь, сироп сиропом.
Мама-диабетик пьет чай с кусочками фруктов, изюминкой, курагой. Так же и в каши добавляем.
Я только тогда начала понимать, что такое хороший чай, когда отказалась от сахара
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16196
Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли
Отправлено: 13.03.22 - 13:33
#18
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Цитата:
drakon:
Для варки варенья,


в подвале варенья лет на пять хватит.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
763
Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли
Отправлено: 13.03.22 - 15:12
#19
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Цитата:
alex_60:
вот на цены на бензин жалуются.

Пора переходить на велик

[Исправлено: arman_kst, 13.03.2022 - 15:14]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24471
Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли
Отправлено: 13.03.22 - 15:18
#20
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Цитата:
alex_60:
от на цены на бензин жалуются.

После обеда - скажу... :lol: ;-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
786
Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли
Отправлено: 13.03.22 - 16:54
#21
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Цитата:
Информацию о дефиците сахара снова опровергли в Минторговли

Значит сахар, есть?
Нет.
Значит, дефицит, есть?
Нет.
Рс
Цитата:
На дворе кол, на колу висело мочало, начинай сначала

:lol: :lol: :lol:
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