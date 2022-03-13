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≡ Разделяй и…? Как общемировое стремление к раздельному сбору мусора воплощается в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43761
Разделяй и…? Как общемировое стремление к раздельному сбору мусора воплощается в Рудном
Отправлено: 13.03.22 - 16:08
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Один из объектов по раздельному сбору мусора, а по совместительству и объект пропаганды чистоты «в том числе среди детей» в Рудном удалось обнаружить. Находится он позади музыкального колледжа, адрес которого - ул. Ленина, 30.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
763
Re: Разделяй и…? Как общемировое стремление к раздельному сбору...
Отправлено: 13.03.22 - 16:08
#1
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Нужна мусорная революция. Проблема мусора в каждом дворе. То его не убирают, то он летает по двору.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
835
Re: Разделяй и…? Как общемировое стремление к раздельному сбору...
Отправлено: 13.03.22 - 16:46
#2
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Каждый день вижу переполненные контейнеры, которые никто не вывозит, поэтому люди вынуждены бросать мусор возле контейнеров. Потом приезжает машина загружает то, что в контейнерах, а остальное оставляет. Потом все это фотографируется и подается как невоспитанность людей. Кого обманываем? Сами себя что ли?
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