Re: Разделяй и…? Как общемировое стремление к раздельному сбору...

Отправлено: - 16:46

Каждый день вижу переполненные контейнеры, которые никто не вывозит, поэтому люди вынуждены бросать мусор возле контейнеров. Потом приезжает машина загружает то, что в контейнерах, а остальное оставляет. Потом все это фотографируется и подается как невоспитанность людей. Кого обманываем? Сами себя что ли?