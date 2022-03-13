Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 676 из 676«1...674675676
Ответить Новый топик
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:47
#10126
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
жок короче.


Кого или чего сжок? Старожилы форума помнят наверное. Ты же ранее отмечал, что когда в школе учился сеновалы поджигал.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:49
#10127
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[b]Kairat stayer:[/b

расизм проповедуешь?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16196
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:50
#10128
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
когда в школе учился сеновалы поджигал.


ссылку давай?
иначе клевета.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:53
#10129
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
расизм проповедуешь?


Белые люди и экзотические ребята, это нормальные выражения.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 14:54
#10130
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ссылку давай? иначе клевета.


Сам же отмечал, у меня память хорошая.
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
786
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 15:47
#10131
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Откуда сведения?

Из леса, вестимо... Огентство ББС:
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд
Цитата:

maxsaf:
Пруф будет?

А как же!
Цытаты на самого себя. Память-то хорошая...
:lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Сам же отмечал, у меня память хорошая.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 15:47
#10132
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
из отдельных стран экзотические ребята

Байден, представляешь,а ты ведь тоже подходишь под это описание - ты живёшь в отдельной стране и тоже, по-своему, экзотичен.
ПыСы. Ну почему старость приходит одна, потеряв по дороге разум?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 15:48
#10133
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Kairat stayer: Сам же отмечал, у меня память хорошая.

И тут же -на тебе ссылочку!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1765
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 16:17
#10134
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Ютуб в Казахстане не закрытый?
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 16:44
#10135
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю, пустозвоны из отдельной цивилизации отметились. Ничего скоро на автономный Чебурнет перейдете, здравствуй прошлый век!
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
824
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:04
#10136
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ни русофоб - так реально слабоумный...
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
786
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:06
#10137
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Смотрю, пустозвоны из отдельной цивилизации отметились

Протестую!
Цивилизация на планете земля-одна.
Единственная и неповторимая.
Если вы только не имеете ввиду инопланетное вторжение?
:lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Ничего скоро на автономный Чебурнет перейдете, здравствуй прошлый век!

Имеете что-то сказать, так не томите, не надо тянуть кота за всё подробности!
Говорите вже!
:lol:
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:14
#10138
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Протестую! Цивилизация на планете земля-одна. Единственная и неповторимая. Если вы только не имеете ввиду инопланетное вторжение?


А чё протестовать то? Сам В.Путин ранее говорил, что Россия отдельная цивилизация.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.03.22 - 17:17
#10139
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Имеете что-то сказать, так не томите, не надо тянуть кота за всё подробности! Говорите вже!


От всемирной паутины перейдут на свой автономный интернет.
Профайл
Страница 676 из 676«1...674675676
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: drakon, Don Julio

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS